知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）以專業舞蹈實力與姣好身材深受粉絲喜愛。總是給人陽光、正能量形象的她，近日卻在社群平台上發文，自爆遭到一名匿名黑粉長達17年的惡意騷擾與死亡威脅。該名狂粉不僅瘋狂寄信謾罵、將她的照片塗鴉毀損，甚至還有著「為什麼沒能力讓他變成蔡依林」的荒謬指控。面對長年的暗黑折磨，KIMIKO選擇勇敢發聲和反擊：「他躲在暗處，我站在光裡，這本身就已經說明了一切。」
長達17年的暗黑折磨 無孔不入的死亡威脅
KIMIKO在臉書上表示，這是一件她極少開口的事。從某一年開始，這名匿名人士便不斷寄信給她，且範圍涵蓋了舞蹈教室櫃台、經紀公司櫃台，幾乎是收得到信的每一個角落都不放過。
長達17年的時間裡，每一封信的開頭充滿了極具攻擊性的字眼，包括「你為什麼不去死？」、「滾，你不值得活在這個世界上」。對方甚至會把KIMIKO的照片印出來，在她的臉上畫滿塗鴉並寫下不堪入耳的文字，變成威脅信寄出。除了文字謾罵，該名狂粉還會巨細靡遺地記錄她的日常生活、上傳的照片與去過的地方，時時刻刻在暗處監視著她。
荒謬指控與地域歧視 狂粉問為何沒把他變蔡依林
KIMIKO表示，信件中有很多不理性的嫉妒與荒謬指控，例如，對方會在信中質問她：「為什麼沒有能力讓他變成蔡依林？」甚至忌妒她的感情生活，質問「為什麼長得比他醜，卻有人愛，可以結婚」。
KIMIKO說，對方還會貶低她，在信中寫下：「滾回屏東。屏東人沒有資格在台北生存。」試圖以各種貶低的話語，把自己人生中所有的恨意全發洩在KIMIKO身上。
警方疲於奔命 KIMIKO轉念反擊
面對長期的騷擾，KIMIKO表示能做的只有報警。雖然警方已經介入並加強巡邏，但對方非常狡猾，時時刻刻更換手法，利用匿名機制保護自己，讓警方疲於奔命，也讓KIMIKO只能承受這一切。
KIMIKO 坦言，她曾花了很長的時間試圖搞清楚自己到底做錯了什麼，但後來她終於明白，對方要的從來不是答案，只是一個發洩憤怒與恨意的鎖定對象。想通這點後，她在臉書宣告：「我是來自屏東的女生，我在台北生活。努力創造自己的事業與人生。我結婚了。我活得好好的！」
KIMIKO也以自身的慘痛經歷鼓勵有類似遭遇的受害者：「沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。你不需要替他的人生負責。你只需要繼續，好好地，活著。」
KIMIKO臉書全文：
有人用 17 年的時間，試圖說服我不值得存在這個世界
我想跟大家說一件我很少開口的事。
從某一年開始，有一個人一直用匿名的方式開始寄信給我。
不是一封。是長達 17 年，寄到每一個他找得到的地方。
教室的櫃台、經紀公司的櫃台。我收得到信的每一個角落。
每一封信的開頭，都是同一句話
你為什麼不去死？
滾，你不值得活在這個世界上
信里繼續寫：
問我為什麼沒有能力讓他變成蔡依林？
問我為什麼長得比他醜，卻有人愛，可以結婚
把我的照片印出來，在我臉上塗滿塗鴉和不堪入耳的文字，然後寄給我。
寄威脅信。
然後每一封信的結尾，都是
滾回屏東。屏東人沒有資格在台北生存。
這個人，把他人生里所有的恨意，全部放在我一個人身上。
他時時刻刻關注我的每一件事。
我 Po 的照片、我每天的生活、我去過的地方
他都巨細靡遺地記錄著，然後化成一封又一封的信，寄給我。
我們能做的，只有報警。
警方介入了。加強巡邏了
但他很狡猾
時時刻刻更換手法
讓警方疲於奔命
他用匿名保護自己，
卻讓我用真實的臉、真實的人生去承受這一切。
我曾花了很長的時間，試圖搞清楚自己到底做錯了什麼。
後來我才明白
他要的從來就不是答案
那是一個人把自己所有的憤怒與恨意
找了一個他「鎖定」的對象，
用 17 年的時間，慢慢折磨
他躲在暗處。我站在光裡。
這本身，就已經說明瞭一切。
我是來自屏東的女生
我在台北生活。努力創造自己的事業與人生。
我結婚了。
我活得好好的
他說我不值得活在這個世界上。
但我還在這裡
因為，沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。
如果你也曾經被人這樣對待過
我想用自己的真實經歷讓你知道：
你不需要替他的人生負責。
你只需要繼續，好好地，活著
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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KIMIKO在臉書上表示，這是一件她極少開口的事。從某一年開始，這名匿名人士便不斷寄信給她，且範圍涵蓋了舞蹈教室櫃台、經紀公司櫃台，幾乎是收得到信的每一個角落都不放過。
長達17年的時間裡，每一封信的開頭充滿了極具攻擊性的字眼，包括「你為什麼不去死？」、「滾，你不值得活在這個世界上」。對方甚至會把KIMIKO的照片印出來，在她的臉上畫滿塗鴉並寫下不堪入耳的文字，變成威脅信寄出。除了文字謾罵，該名狂粉還會巨細靡遺地記錄她的日常生活、上傳的照片與去過的地方，時時刻刻在暗處監視著她。
荒謬指控與地域歧視 狂粉問為何沒把他變蔡依林
KIMIKO表示，信件中有很多不理性的嫉妒與荒謬指控，例如，對方會在信中質問她：「為什麼沒有能力讓他變成蔡依林？」甚至忌妒她的感情生活，質問「為什麼長得比他醜，卻有人愛，可以結婚」。
KIMIKO說，對方還會貶低她，在信中寫下：「滾回屏東。屏東人沒有資格在台北生存。」試圖以各種貶低的話語，把自己人生中所有的恨意全發洩在KIMIKO身上。
警方疲於奔命 KIMIKO轉念反擊
面對長期的騷擾，KIMIKO表示能做的只有報警。雖然警方已經介入並加強巡邏，但對方非常狡猾，時時刻刻更換手法，利用匿名機制保護自己，讓警方疲於奔命，也讓KIMIKO只能承受這一切。
KIMIKO 坦言，她曾花了很長的時間試圖搞清楚自己到底做錯了什麼，但後來她終於明白，對方要的從來不是答案，只是一個發洩憤怒與恨意的鎖定對象。想通這點後，她在臉書宣告：「我是來自屏東的女生，我在台北生活。努力創造自己的事業與人生。我結婚了。我活得好好的！」
KIMIKO也以自身的慘痛經歷鼓勵有類似遭遇的受害者：「沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。你不需要替他的人生負責。你只需要繼續，好好地，活著。」
KIMIKO臉書全文：
有人用 17 年的時間，試圖說服我不值得存在這個世界
我想跟大家說一件我很少開口的事。
從某一年開始，有一個人一直用匿名的方式開始寄信給我。
不是一封。是長達 17 年，寄到每一個他找得到的地方。
教室的櫃台、經紀公司的櫃台。我收得到信的每一個角落。
每一封信的開頭，都是同一句話
你為什麼不去死？
滾，你不值得活在這個世界上
信里繼續寫：
問我為什麼沒有能力讓他變成蔡依林？
問我為什麼長得比他醜，卻有人愛，可以結婚
把我的照片印出來，在我臉上塗滿塗鴉和不堪入耳的文字，然後寄給我。
寄威脅信。
然後每一封信的結尾，都是
滾回屏東。屏東人沒有資格在台北生存。
這個人，把他人生里所有的恨意，全部放在我一個人身上。
他時時刻刻關注我的每一件事。
我 Po 的照片、我每天的生活、我去過的地方
他都巨細靡遺地記錄著，然後化成一封又一封的信，寄給我。
我們能做的，只有報警。
警方介入了。加強巡邏了
但他很狡猾
時時刻刻更換手法
讓警方疲於奔命
他用匿名保護自己，
卻讓我用真實的臉、真實的人生去承受這一切。
我曾花了很長的時間，試圖搞清楚自己到底做錯了什麼。
後來我才明白
他要的從來就不是答案
那是一個人把自己所有的憤怒與恨意
找了一個他「鎖定」的對象，
用 17 年的時間，慢慢折磨
他躲在暗處。我站在光裡。
這本身，就已經說明瞭一切。
我是來自屏東的女生
我在台北生活。努力創造自己的事業與人生。
我結婚了。
我活得好好的
他說我不值得活在這個世界上。
但我還在這裡
因為，沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。
如果你也曾經被人這樣對待過
我想用自己的真實經歷讓你知道：
你不需要替他的人生負責。
你只需要繼續，好好地，活著
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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