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▲KIMIKO（如圖）公開她被人騷擾長達17年，對方對她有莫名恨意，但她並不知道是誰。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）

知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）以專業舞蹈實力與姣好身材深受粉絲喜愛。總是給人陽光、正能量形象的她，近日卻在社群平台上發文，自爆遭到一名匿名黑粉長達17年的惡意騷擾與死亡威脅。該名狂粉不僅瘋狂寄信謾罵、將她的照片塗鴉毀損，甚至還有著「為什麼沒能力讓他變成蔡依林」的荒謬指控。面對長年的暗黑折磨，KIMIKO選擇勇敢發聲和反擊：「他躲在暗處，我站在光裡，這本身就已經說明了一切。」KIMIKO在臉書上表示，這是一件她極少開口的事。從某一年開始，這名匿名人士便不斷寄信給她，且範圍涵蓋了舞蹈教室櫃台、經紀公司櫃台，幾乎是收得到信的每一個角落都不放過。長達17年的時間裡，每一封信的開頭充滿了極具攻擊性的字眼，包括「你為什麼不去死？」、「滾，你不值得活在這個世界上」。對方甚至會把KIMIKO的照片印出來，在她的臉上畫滿塗鴉並寫下不堪入耳的文字，變成威脅信寄出。除了文字謾罵，該名狂粉還會巨細靡遺地記錄她的日常生活、上傳的照片與去過的地方，時時刻刻在暗處監視著她。KIMIKO表示，信件中有很多不理性的嫉妒與荒謬指控，例如，對方會在信中質問她：「為什麼沒有能力讓他變成蔡依林？」甚至忌妒她的感情生活，質問「為什麼長得比他醜，卻有人愛，可以結婚」。KIMIKO說，對方還會貶低她，在信中寫下：「滾回屏東。屏東人沒有資格在台北生存。」試圖以各種貶低的話語，把自己人生中所有的恨意全發洩在KIMIKO身上。面對長期的騷擾，KIMIKO表示能做的只有報警。雖然警方已經介入並加強巡邏，但對方非常狡猾，時時刻刻更換手法，利用匿名機制保護自己，讓警方疲於奔命，也讓KIMIKO只能承受這一切。KIMIKO 坦言，她曾花了很長的時間試圖搞清楚自己到底做錯了什麼，但後來她終於明白，對方要的從來不是答案，只是一個發洩憤怒與恨意的鎖定對象。想通這點後，她在臉書宣告：「我是來自屏東的女生，我在台北生活。努力創造自己的事業與人生。我結婚了。我活得好好的！」KIMIKO也以自身的慘痛經歷鼓勵有類似遭遇的受害者：「沒有任何人有資格決定另一個人值不值得存在。你不需要替他的人生負責。你只需要繼續，好好地，活著。」