4月1日愚人節手搖飲料都瘋了！去年開賣超仿真神「牛肉麵奶蓋」的再睡5分鐘，今年百萬YouTuber滴妹攜手Vtuber真理果，推出「
茶泡飯奶蓋」，彷彿撒入「下飯神器」香鬆，咬得到蜜漬純白迷你湯圓搭配柴魚片、北海道昆布調味粉與海苔芝麻，越喝越涮嘴？！贈送聯名杯套吊卡、還有折扣5元手搖飲料優惠券。
再睡5分鐘：愚人節「茶泡飯奶蓋」開賣！送滴妹真理果杯套、優惠券
還記得再睡5分鐘去年愚人節有夠鬧，手搖飲料開喝「牛肉麵奶蓋」，超仿真的牛肉湯頭風味奶蓋，搭配帶有焙火香氣的深焙烏龍茶，還放入有如麵條般的手工煮製粉條，甚至讓消費者自由選擇要不要加蔥花。
今年當然也沒在開玩笑，百萬YouTuber滴妹表示，再睡5分鐘攜手Vtuber真理果，推出期間限定聯名新品「
茶泡飯奶蓋」。呼應網路熱議迷因「真理果就是滴妹」；並延續真理果過去曾將市售罐裝綠茶， 製作成茶泡飯的創意靈感。
再睡5分鐘愚人節限定新品「
茶泡飯奶蓋」，在招牌綿密厚奶蓋中加入打碎的柴魚片與北海道昆布調味粉， 頂層還撒有海苔芝麻，彷彿重現「下飯神器」香鬆，還咬得到一顆顆有如米飯的蜜漬純白迷你湯圓，軟糯又帶嚼勁的口感搭配午茉綠 與四季金萱混合的「真理果翠綠茶」基底，到底在喝手搖飲料還是在喝湯，讓人傻傻分不清楚。
再睡5分鐘愚人節「
茶泡飯奶蓋」中杯75元，4月1日至4月30日，全台門市限量開賣；外送平台Uber Eats、foodpanda也將於4月1日限時一天開賣新品。凡購買新品可獲得限定聯名「杯套吊卡」，掃描QR Code即可參與「真滴認不出：聲音辨別大挑戰」，。 完成挑戰還能獲得「單杯飲品折5元」飲品優惠券
提醒大家，產品含有牛奶、大豆、麩質、芝麻、魚類等相關產品，
素食者不可食用；憑優惠券至門市購買任一常態品項飲品乙杯，可享單杯飲品5元折扣，不包含期間限定之飲品、特殊風味奶蓋等，本券限折乙杯；使用期限依頁面顯示為主， 逾期視同無效票券；優惠不併用；不開放 Ocard自取、線上點及外送平台使用。
鬍子茶：愚人節「你珍的粉皮」！獵奇皮蛋奶茶開賣
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2026年4月1日（三）愚人節一日限定，全台鬍子茶門市「皮蛋奶茶」友情破壞價88元！歡迎大家來挑戰
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