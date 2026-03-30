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日本9偶像私密片外流 涉未成年行為引熱議

▲日本演藝圈爆出疑似9名偶像捲入私人影片外流風波，相關貼文在X突破7700萬次瀏覽，內容涉及飲酒、吸菸與誇張爆料，真實性仍待查證，事件持續延燒。（圖／翻攝X）

服部有菜證實帳號被盜 發文急喊：什麼都不清楚

▲服部有菜證實帳號遭他人非法登入，目前無法取得使用權。（圖／服部有菜X @__03yuna30）

日本演藝圈29日爆出風波，一段疑似多名偶像私下聚會的影片在社群平台上瘋傳，X帳號「@4qaes」點名9位藝人，包括鈴木悠仁、鈴木久留美、深田龍生、田口愛佳、浮所飛貴、山根涼羽、元木湧、武藤小麟、向井地美音，爆料其未成年飲酒、吸菸以及玩全裸野球拳等爭議行為，影片曝光後累積超過7350萬次瀏覽。為何影片會外流？網友懷疑是AKB48前成員服部有菜私人帳號遭駭，X帳號「@4qaes」近期爆出震撼彈，指來自不同團體的9名藝人，涉及未成年飲酒、吸菸等爭議行為，被點名的鈴木悠仁、鈴木久留美、深田龍生、田口愛佳、浮所飛貴、山根涼羽、元木湧、武藤小麟與向井地美音，分別來自ACEes、B&ZAI、AKB48以及傑尼斯等團體，部分成員更處於事業攀升期，爭議影片衝擊藝人形象，掀起粉絲們關注。影片曝光後，短短時間已累積超過7350萬次瀏覽，外界好奇畫面究竟從何而來？有網友認為可能與服部有菜有關，她過去曾發生私人影像外洩事件，因此懷疑是私人帳號被駭。對此，服部有菜證實帳號遭他人非法登入，目前無法取得使用權，另外她強調自己也是同時間看到影片「什麼都不清楚」。不過由於現今AI發達，也有人指出影片來源不明，是否經過後製剪輯仍難以判斷，畫面真實性也尚未獲得證實。對於「未成年不良行為」等指控，目前各經紀公司尚未出面回應，事件真相仍待釐清。