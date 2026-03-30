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▲盧廣仲是台南在地人，受邀作為亞太棒球場開球嘉賓跟演唱嘉賓。（圖／翻攝自盧廣仲臉書）

亞太首戰破萬人進場 台南棒球新地標啟用

盧廣仲開球掀高潮 幽默互動成亮點

▲台南亞太棒球場爆發掌摑工讀生事件，涉案男子遭送辦並列入黑名單。（圖／翻攝自Threads）

賽後開唱不受風波影響 經典歌曲連發

▲雖然球場外有風波，但沒有影響盧廣仲的演出。（圖／翻攝自統一獅臉書）

中華職棒新賽季正式開打，統一7-ELEVEN獅昨（29）日移師台南亞太成棒主球場舉行主場開幕戰，吸引超過2萬3500名球迷進場，氣氛熱烈。不過就在這場具有指標意義的比賽日，場外卻傳出不愉快事件，有疑似房仲業蔣姓男子的與現場工讀生發生衝突，甚至出現動手掌摑的情況，引發現場民眾議論，也在網路上掀起討論。而當天作為開球嘉賓及演唱嘉賓吧盧廣仲則是不受事件影響，在賽後仍帶來多達6首歌，以及改編統一獅專屬應援《制霸天下》的「AAOA」與2萬多名粉絲同歡。據了解，該事件發生在球場周邊動線區域，當時疑似因進場或引導問題爆發口角，最終演變成肢體衝突。雖然相關單位已介入處理，但此插曲仍讓部分球迷感到錯愕，也為原本歡樂的開幕日增添一絲陰影。儘管場外出現插曲，亞太棒球場的歷史性首戰仍順利登場。這座全新打造的現代化球場，正式迎來職棒賽事進駐，象徵台南棒球發展邁入全新階段。當天不僅有滿場球迷支持，更讓許多資深球迷感受到時代交替的意義。從過去充滿回憶的台南球場，到如今設備完善的亞太主球場，整體觀賽體驗全面升級。無論是座位視野、場地設施，或是周邊動線，都顯示出球團與城市對於棒球文化的長期投入與規劃，也讓南部球迷有了全新據點。賽前儀式邀請「台南在地囡仔」的金曲歌王盧廣仲擔任開球嘉賓，成為當天最大焦點之一，由UniGirls大學姐林采欣擔任打擊代表，統一獅隊長陳傑憲負責接捕，三人同台畫面相當吸睛。盧廣仲受訪時笑說，得知是陳傑憲接球後特別「手下留情」，刻意控制球速：「怕不小心讓隊長受傷！」展現幽默一面，他也坦言首次近距離見到陳傑憲，本人比電視上更有魅力，讓現場氣氛更加輕鬆。即便場外風波引起關注，賽後表演仍順利進行，盧廣仲帶來多首經典作品，瞬間炒熱現場氣氛，他接連演唱〈一夜一夜一夜〉、〈刻在我心裡的名字〉、〈我只怪我自己〉、〈我愛你〉、〈早安 晨之美〉以及〈太陽與地球〉，讓球迷沉浸在音樂與棒球的夜晚。最高潮出現在〈早安 晨之美〉演出橋段，盧廣仲特別將歌曲改編成「AAOA版本」，帶動全場球迷齊聲喊出「AAOA」，瞬間點燃全場情緒，看台上數萬名觀眾齊聲應援，畫面十分震撼。盧廣仲也表示，能夠參與這場具有歷史意義的比賽感到非常榮幸，未來期待能持續在這座球場與球迷相遇。隨著職棒正式進駐，亞太棒球場不僅成為台南嶄新地標，也將為台南棒球迷們帶來更多回憶。