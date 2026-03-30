再過3天就要放清明連假，快來杯提神咖啡衝刺！7-11表示，今（30）日起APP提前開跑愚人節優惠，特大杯厚乳拿鐵41元、若自備杯最低36元開喝，單杯就可寄杯且比買一送一更划算；「LINE禮物」也有多款7-11咖啡、飲品買1送1電子票券。全家APP開搶買一送一優惠券；星巴克買一送一今起連喝兩天，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜3月30日至4月2日
◾特大杯濃萃美式41元，6.3折（原價65元）
◾特大杯濃萃拿鐵41元，5.5折（原價75元）
◾特大杯厚乳拿鐵41元，4.8折（原價85元）
◾中杯精品美式41元，5.1折（原價80元）
◾冰淇淋紅茶41元，6.3折（原價65元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶41元，5.5折（原價75元）
📍 APP｜限3月31日，限icash Pay支付
◾琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
📍APP｜3月30日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜3月23日至3月27日
◾櫻花白桃氣泡調酒6.9折（原價89元、特價61元）
◾金色三麥柚莓錢了調酒6.9折（原價99元、特價68元）
📍門市｜3月27日至3月31日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍門市｜3月11日至3月31日
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
🟡星巴克
星巴克買一送一限時2天爽喝，周一、周二（3月30日、31日）當天上午11時至晚間8時，到門市買指定大杯以上同品項第2杯免費。
星巴克指定買一送一品項包括：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、燕麥奶那堤（含特選）、濃萃義式厚那堤（含特選）、經典紅茶那堤、冰搖果茶、冰搖檸檬果茶、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。
🟡萊爾富
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜3月30日至4月2日
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