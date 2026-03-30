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亞太棒球場暴力事件險遭波及！羽球國手葉宏蔚驚嚇迷因爆紅

▲亞太棒球場現場一名男球迷與工讀生發生爭執並演變為暴力事件，當時站在後方的葉宏蔚目睹暴力事件，猛回頭露出驚恐的表情。（圖／翻攝自Threads@huhu_artnhandmade）

羽球國手葉宏蔚是誰？曾參加巴黎奧運、剛奪混雙冠軍

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▲葉宏蔚（左）近期才剛在全英羽球公開賽與搭檔詹又蓁聯手奪下混雙冠軍，為台灣混雙史上最佳成績。（圖／中租提供）

目擊亞太棒球場暴力事件嚇壞！施暴男球迷遭公司開除、移送法辦

▲當時工讀生依規定勸導球迷離開管制區域，未料該名男子突然情緒失控，當場爆粗口並動手攻擊，讓周圍民眾全都愣住。（圖／翻攝自Threads）

台南亞太棒球場開幕戰爆出球迷施暴事件，一名男子疑因糾紛情緒失控，竟直接掌摑現場工讀生，畫面曝光後引發輿論譁然。當時剛奪下全英羽球公開賽混雙冠軍的羽球國手葉宏蔚剛好在場目擊全程，事後表示「差點被波及」、「那一下真的很用力」，嚇壞反應也被鏡頭捕捉，被不少網友稱表情快變迷因了，讓整起事件討論度迅速升高。一名網友在Threads上分享影片，指出現場一名男球迷與工讀生發生爭執，隨後衝突升高，另一名場務人員上前試圖緩和氣氛，卻遭該名男子當場重甩一巴掌，貼文曝光後掀起熱議，不少人直呼行徑誇張。還有人注意到畫面中出現葉宏蔚的身影，直言：「人群之中你最亮眼」、「目瞪口呆都可以這麼帥」、「驚訝臉有梗圖潛力」。對此，葉宏蔚也在留言區回應，坦言「差點被波及」、「那一下真的很用力」、「那個人超過分」，證實自己就在現場。26歲的葉宏蔚近期才剛在全英羽球公開賽與搭檔詹又蓁聯手奪下混雙冠軍，該賽事屬於BWF超級1000等級，不僅是台灣混雙史上最佳成績，也讓他成為繼戴資穎、周天成之後，台灣第三組拿下千分級冠軍的選手，聲勢正旺。回顧葉宏蔚的背景，他出生於台中，目前就讀台北市立大學，小學三年級開始接觸羽球，之後進入台北市大同高中體系接受訓練，生涯最高混雙排名曾擠進世界第10名。葉宏蔚2015年17歲時加入中租企業羽球隊，隔年轉為正式隊員，目前是僅存的中租羽球隊第一代球員。2017年他與搭檔蘇力瑋晉升甲組，2024年更代表中華台北出戰巴黎奧運，逐步在國際賽場累積實績。從現場流出畫面可見，事發當時工讀生依規定勸導球迷離開管制區域，未料該名男子突然情緒失控，當場爆粗口並動手攻擊，讓周圍民眾全都愣住，甚至當時還有家長帶著小孩經過，場面相當不堪。當時站在後方的葉宏蔚目睹暴力事件，也猛回頭露出驚恐的表情。隨著事件延燒，該名施暴男子昨晚已當場送辦，警方表示全案將依傷害罪嫌偵辦。而男子所屬公司對外宣告已將他開除，中職更是震怒將男子列為球場黑名單，禁止再進場觀賽，受害工讀生一方也揚言絕對告到底。