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▲李珠珢無預警加開應援場次。（圖／翻攝自IG@jusclub_leejueun_official）

遭酸「清明節限定」 球團感謝邀球迷進場同樂

每次登場都成話題 聲量持續放大

李珠珢近期話題不斷，官方IG今（30）日無預警宣布追加班表，確定將於4月18日、19日2天登上富邦悍將新莊主場應援，消息曝光後立刻吸引大批粉絲關注，事實上，李珠珢在Fubon Angels記者會上宣布要多留在台灣，不過隨後公布的班表中僅出現4月3日到5日，被不少網友怒嗆：「清明節限定！」如今加開場次也不少支持者直呼：「終於等到了！」也讓原本就具話題的她再度成為焦點。根據李珠珢官方IG公告內容指出，此次班表追加是因球迷支持熱烈，特別安排2場主場應援活動，貼文中也寫下：「歡迎喜愛珠珢的朋友們，一起來到新莊城堡。」明顯希望藉由人氣成員帶動進場氣氛，為主場再添話題與人潮。不過，新增班表的消息也同步引發討論，由於原本只有4月僅有清明連假期間3天應援，讓不少網友調侃她的出勤頻率偏低，甚至戲稱這波安排是「清明節限定」，質疑整體應援場次與其他成員相比仍偏少，也有人認為球團操作節奏刻意保留話題，讓每次登場都能維持高關注度，也讓不少網友在網路上正反交鋒。李珠珢自來台發展以來，無論是應援表現、班表安排或場外話題，都持續被放大檢視，支持者認為她具備吸引觀眾進場的能力，反對聲音則對專業度與出勤穩定性提出質疑，使她每一次登場都伴隨討論聲量。如今李珠珢宣布加開2場應援，她4月份的應援場次也來到5場，其餘Fubon Angels成員的班表也備受期待，剛回歸的「釜山女神」李晧禎出勤高達9天，為所有韓援之中最多；李雅英則有6天班，南珉貞5天，朴星垠則安排2天。