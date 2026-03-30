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▲活動吸引近200名企業界人士參與，現場互動熱絡。（圖／翻攝自臉書）

在全球科技競爭升溫與供應鏈重組加速之際，台灣積極透過科技外交深化國際連結。我國駐新加坡代表童振源近日出席當地論壇並發表演說，強調台灣在半導體與人工智慧（AI）領域的關鍵地位，吸引產業界高度關注。童振源應邀於新加坡現代企業管理協會發表演講，為其第二度受邀分享。活動吸引近200名企業界人士參與，現場互動熱絡。他以新書《Taiwan at the Core》為主軸，解析台灣在全球半導體供應鏈的核心角色，並延伸至地緣政治變化與AI帶動的產業轉型趨勢。與會企業代表提問踴躍，聚焦投資合作、產業未來走向及AI應用發展，顯示新加坡業界對台灣科技實力與合作潛力的高度興趣。相關交流自新書出版後持續升溫，也反映出台灣在區域科技版圖中的影響力正不斷擴大。童振源指出，代表處近年已舉辦多場半導體專題交流，涵蓋台灣業者、國際投資人及在地台商，並與《華盛頓郵報》及路透社等國際媒體深化互動，提升台灣在全球科技與地緣經濟議題中的能見度。同時，自2023年以來已發布多份英文半導體報告，吸引全球產官學界關注。在產業合作方面，台星關係長期穩固，包括台積電、聯電等企業早已在新加坡布局，近年更有世界先進與恩智浦合作投資，帶動當地半導體產業發展。雙邊貿易亦高度集中於半導體產品，顯示產業鏈緊密連動。面對全球科技版圖重塑，童振源強調，未來將持續推動政策對話、產業交流與人才培育三大方向，深化台星合作，包括規劃率團訪台、促進學術與人才交流等。他指出，台灣不僅是製造重鎮，更是串聯全球科技創新與產業合作的重要節點，將持續在國際舞台上發揮關鍵影響力。