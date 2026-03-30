我是廣告 請繼續往下閱讀

▲單依純（左）未獲得授權就在演唱會上演唱李榮浩的〈李白〉，雙方開撕。（圖／翻攝自微博@單依純、@李榮浩）

中國歌手單依純因在演唱會上翻唱李榮浩的〈李白〉，惹得李榮浩不爽開撕，原來是她根本沒獲得授權，但是這有多嚴重？為什麼李榮浩會這麼生氣？張韶涵過去曾在節目《魯豫有約》中聊到歌手版權的事情，直言有些很紅的歌，授權價格喊到很誇張，唱1次收30萬人民幣（約台幣120萬元）都有。而歌手汪蘇瀧也曾感嘆，作為歌手做重要的就是版權，是你全部的價值。單依純和李榮浩的事件鬧得沸沸揚揚，同樣身為歌手，張韶涵曾在《魯豫有約》中聊到版權的事情，因這起事件再度登上熱搜，張韶涵當時直呼，歌手唯一的狀況就是，只要離開前公司，如果版權都在公司，那就不能唱前公司的版本，但如果詞曲、創作都是自己的，這時候有其他歌手要在其他的平台唱，就要付版稅。張韶涵也提到，現在各個平台會邀請歌手上去唱，同時也會授權第三方音樂平台播，「那詞曲就會覺得，你授權了就有賣嘛，有的喊到很誇張，唱一次2、30都有。」張韶涵也暗指，自己很少會懟別人，只有一種情況，「我明知道你有錯，我忍非常多年，你沒讓步還踩油門。」不只是張韶涵，汪蘇瀧也遇過類似的問題，他曾替劇集《花千骨》製作、演唱主題曲〈年輪〉，但這首歌卻被張碧晨唱紅了，汪蘇瀧曾在節目上說，「這首歌詞曲是我，原唱是我，除了張碧晨，這首歌都是我的。」汪蘇瀧更提到，身為歌手最重要的就是版權，「它是你所有的、全部的價值。」單依純未獲得授權就在演唱會上演唱〈李白〉，也難怪李榮浩會這麼生氣了，她更在演唱會上提到這件事，直呼網路上有很多人cover她的歌，各種炫技，「你們就炫吧，反正老了都得夾著屁股唱。」被說是在隔空回應李榮浩。