2026清明連假在周五至下周一（4月3日至4月6日）到來，不過因春雨鋒面通過，台灣各地都會受到雨勢影響，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，目前預報來看，「周五和周日午後」是降雨相對較趨緩的時段，而「周六和下周一」則是降雨最強的時間。
鋒面通過台灣 清明連假天氣不好
賈新興說明，本周台灣環境進入不穩定的階段，清明連假期間，太平洋高壓會帶來的「西南風」，並和北邊的「東北風」在台灣上空交會，進而導致「鋒面」出現，雖然不是梅雨季那種「滯留型鋒面」，影響時間不長，但仍會替陸地帶來顯著雨勢。
清明連假全台有雨 2階段降雨時間出爐
賈新興指出，依照目前清明連假的天氣預報資料，周五是鋒面逐漸接近的過程，台中以北會有零星雨勢；周六至周日清晨鋒面通過，這段時間全台都有降雨機率，且要注意雷雨、較大雨勢發生。
周日上午開始是一段過渡期，北台灣雨勢明顯趨緩，民眾可以把握時間外出，下周一則馬上有另一波鋒面通過，同樣是全台有雨，中部以北有雷雨發生的環境；總結來說，「4天清明連假期間，周五、周日天氣相對較好，周六、下周一降雨範圍廣」，民眾安排行程要多加留意天氣變化。
2026清明連假4天天氣預報
🟡周五（4月3日）：鋒面逐漸接近台灣
📌降雨範圍：台中以北、宜蘭、東北角有零星短暫雨，午後在竹苗以南的山區有短暫雨勢。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫在北部、宜花22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡周六（4月4日）：鋒面通過台灣
📌降雨範圍：台南以北、宜蘭全天都有陣雨，西半部要特別注意「雷雨」，高屏、花東也有零星短暫雨。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡周日（4月5日）：鋒面尾巴影響
📌降雨範圍：清晨依舊全台有雨，上午過後台中以北雨勢趨緩，但鋒面尾巴影響，花東、高屏仍有短暫雨勢，午後各山區也有短暫雨。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡下周一（4月6日）：新一波鋒面抵達台灣
📌降雨範圍：全台有雨，彰化以北要注意局部雷雨
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。
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賈新興說明，本周台灣環境進入不穩定的階段，清明連假期間，太平洋高壓會帶來的「西南風」，並和北邊的「東北風」在台灣上空交會，進而導致「鋒面」出現，雖然不是梅雨季那種「滯留型鋒面」，影響時間不長，但仍會替陸地帶來顯著雨勢。
賈新興指出，依照目前清明連假的天氣預報資料，周五是鋒面逐漸接近的過程，台中以北會有零星雨勢；周六至周日清晨鋒面通過，這段時間全台都有降雨機率，且要注意雷雨、較大雨勢發生。
周日上午開始是一段過渡期，北台灣雨勢明顯趨緩，民眾可以把握時間外出，下周一則馬上有另一波鋒面通過，同樣是全台有雨，中部以北有雷雨發生的環境；總結來說，「4天清明連假期間，周五、周日天氣相對較好，周六、下周一降雨範圍廣」，民眾安排行程要多加留意天氣變化。
🟡周五（4月3日）：鋒面逐漸接近台灣
📌降雨範圍：台中以北、宜蘭、東北角有零星短暫雨，午後在竹苗以南的山區有短暫雨勢。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫在北部、宜花22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡周六（4月4日）：鋒面通過台灣
📌降雨範圍：台南以北、宜蘭全天都有陣雨，西半部要特別注意「雷雨」，高屏、花東也有零星短暫雨。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡周日（4月5日）：鋒面尾巴影響
📌降雨範圍：清晨依舊全台有雨，上午過後台中以北雨勢趨緩，但鋒面尾巴影響，花東、高屏仍有短暫雨勢，午後各山區也有短暫雨。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡下周一（4月6日）：新一波鋒面抵達台灣
📌降雨範圍：全台有雨，彰化以北要注意局部雷雨
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。