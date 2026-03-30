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鋒面通過台灣 清明連假天氣不好

▲西南風和東北風在台灣上空交會，形成容易降雨的鋒面，在清明連假帶來影響。（圖／賈新興提供）

清明連假全台有雨 2階段降雨時間出爐

▲氣象署提醒，清明連假受到鋒面影響，周六全台有雨，且要注意較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

2026清明連假4天天氣預報

▲清明連假天氣非常不穩定，鋒面通過導致降雨偏多，連假過後台灣將迎來少雨環境。（圖／賈新興提供）

2026清明連假在周五至下周一（4月3日至4月6日）到來，不過因春雨鋒面通過，台灣各地都會受到雨勢影響，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，賈新興說明，本周台灣環境進入不穩定的階段，清明連假期間，，雖然不是梅雨季那種「滯留型鋒面」，影響時間不長，但仍會替陸地帶來顯著雨勢。賈新興指出，依照目前清明連假的天氣預報資料，周五是鋒面逐漸接近的過程，台中以北會有零星雨勢；周日上午開始是一段過渡期，北台灣雨勢明顯趨緩，民眾可以把握時間外出，下周一則馬上有另一波鋒面通過，同樣是全台有雨，中部以北有雷雨發生的環境；總結來說，，民眾安排行程要多加留意天氣變化。台中以北、宜蘭、東北角有零星短暫雨，午後在竹苗以南的山區有短暫雨勢。台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫在北部、宜花22至28度，中南部及台東26至32度。台南以北、宜蘭全天都有陣雨，西半部要特別注意「雷雨」，高屏、花東也有零星短暫雨。台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。清晨依舊全台有雨，上午過後台中以北雨勢趨緩，但鋒面尾巴影響，花東、高屏仍有短暫雨勢，午後各山區也有短暫雨。台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。全台有雨，彰化以北要注意局部雷雨台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。