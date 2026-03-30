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▲長按桌面後加入小工具，點選「＋LINE」的LINE服務圖案，加入工具欄時再按一次會出現「LINE服務」選項後選擇LINE Pay。（圖／手機截圖）

第1招：獨立LINE Pay App關閉定位服務

第2招：iPhone鎖定畫面加入LINE Pay小工具

第3招：主畫面最左頁設付款捷徑

第4招：Apple Watch也能付款

▲LINE Pay支援watchOS 及Ｗear OS雙系統智慧手錶，用智慧錶就能直接刷條碼支付，實際體驗，相當方便。（圖／記者周淑萍攝）

不少人習慣用LINE Pay結帳，但每次站到櫃檯前才急著打開App，卻常碰上載入太慢、條碼遲遲跳不出來的窘境，不只自己尷尬，也容易讓後方排隊民眾跟著不耐煩。近日就有Threads網友分享幾個實用小技巧，包括關閉定位服務、加入iPhone鎖定畫面小工具等4招，能有效縮短開啟時間，讓不少人直呼終於不用再和店員「大眼瞪小眼」。有網友建議，可另外下載獨立版「LINE Pay」App，並進入手機「設定」中的「定位服務」，將LINE Pay的定位權限關閉，通常就能明顯縮短App啟動時間，避免結帳時還要等畫面慢慢載入。不少人實測後表示，關閉定位後速度確實改善不少，直呼多年困擾終於解決。不過若平常有使用附近店家搜尋等功能，之後仍可視需求再手動開啟定位。若是iPhone用戶，也能直接把LINE Pay設在鎖定畫面上，進一步省下找App、解鎖的時間。設定方式，只要長按鎖定畫面空白處，點選「自訂」>「鎖定畫面」>「新增小工具」，接著找到「LINE」，右滑到「LINE服務」後選擇「LINE Pay」即可。完成設定後，之後付款時只要點一下圖示，透過Face ID驗證後就能快速跳出條碼，整體操作更流暢，也難怪被不少網友形容是「解決櫃檯前尷尬5秒」的神招。除了鎖定畫面外，也可以把LINE Pay加入主畫面或最左側小工具頁。做法是解鎖手機後長按主畫面，點選右上角「＋」，搜尋「LINE Pay」並新增「我的條碼」小工具；或直接滑到主畫面最左頁，點選「加入小工具」，挑選LINE Pay相關樣式，也能變成一鍵開啟的付款捷徑。要注意的是，這項功能通常需搭配最新版LINE，以及獨立LINE Pay App一起使用，操作體驗會更順手。除了手機之外，LINE Pay也支援智慧手錶支付功能。以Apple Watch為例，只要裝置支援watchOS 7.0以上版本，且手機內的LINE Pay App更新到2.4.0以上，就能直接在Apple Watch下載LINE Pay App，或透過iPhone內建的Watch App安裝。完成安裝後，再依照系統指示配對、輸入LINE Pay密碼，之後就能直接透過手錶叫出付款功能，省去臨時翻找手機的麻煩。不過要留意的是，若手錶本身不支援獨立行動網路，通常仍需與手機搭配使用，無法完全脫離手機單獨操作。另外，由於手錶螢幕較小，輸入密碼時也比較容易誤觸，實際使用時仍需多一點耐心。