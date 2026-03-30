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單依純道歉！李榮浩高EQ回應：不需要賠償

▲單依純（如圖）遭李榮浩控訴侵權後，今凌晨發出688字長文道歉，向李榮浩、版權方及觀眾致意。（圖／翻攝自單依純微博）

▲李榮浩表示不需要賠償，但對於網路輿論仍保留追究的權利。（圖／李榮浩微博）

李榮浩開撕單依純 痛批侵權「明知故犯」

單依純刪掉〈李白〉演唱會改唱蔡依林〈舞孃〉

單依純近日演唱會上，因翻唱李榮浩的〈李白〉捲入侵權爭議，今（30）日她公開道歉，決定停止〈李白〉所有後續演出、下架相關宣傳素材及該曲的傳播內容，同時自己也會承擔版權費用與相關賠償。，高EQ反應也讓網友直呼：「李榮浩真是體面人」、「醉翁之意不在酒…在乎的是點醒侵權人」。李榮浩控訴單依純侵權後，對方今凌晨發出688字長文道歉，向李榮浩、版權方及觀眾致意，表示自己願意全額賠償，希望能停止風波。而李榮浩則在微博上回應，直言「我不需要賠償」，若目的是想要錢，從一開始就會授權給對方，何必如此大費周章？李榮浩表示事發至今收到許多惡毒私訊，甚至波及家人，因此他說從現在開始，若停止對他以及家人的抹黑、謾罵，將不再追究此事，但對於網路輿論仍保留追究的權力，同時也向單依純喊話「不早了你演出辛苦了，早點休息」。聲明文一出讓網友心疼李榮浩說：「維護權利沒有錯」、「拒絕網暴！更不接受無腦粉絲」、「哥真是體面人」、「這不追責嘛太善良了」。回顧整起事件，李榮浩公開點名歌手單依純在沒有獲得授權的狀況下，依舊在演唱會上演唱自己的歌曲〈李白〉，痛批是「強行侵權」，質疑單依純方根本是明知故犯。對此，單依純坦言自己巡演曲目的版權流程原本由主辦單位處理，因基於信任沒有逐一確認文件內容，直到事後才知道〈李白〉並未完成授權，表示對此感到非常愧疚，也為辜負外界信任致歉，決定停止該曲所有後續演出，也會進行後續賠償，昨日單依純演唱會刪除歌曲〈李白〉，改跳蔡依林的〈舞孃〉。