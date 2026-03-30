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▲方昶詠過去是統一獅球員，目前轉行當YTR。（圖／資料照）

台南亞太棒球場（29）日迎來統一獅本季開幕戰，場邊卻爆發衝突，一名男子當場掌摑現場維持秩序的工讀生，影片曝光後引發熱議；男子隨後被肉搜出姓蔣，還疑似有許多前科，他與家人的合照也全都被放上網。對此，前統一獅外野手、現轉為棒球YouTuber的「豹子腿」方昶詠發文，呼籲大家「禍不及家人」，認為蔣男的太太和小孩是無辜的，希望網友不要成為傷害家屬的加害者。蔣男掌摑工讀生事件持續延燒，方昶詠見狀也在臉書發文，直言動手就是不對，這沒什麼好爭的，「犯錯的人，理所當然要為自己的行為付出法律與社會代價。但我更想呼籲的是：『禍不及家人』」。方昶詠希望網友氣憤之餘能夠保持理智，「」方昶詠認為換個角度想，蔣男的家人或許也是長期忍受他情緒不穩定的受害者。方昶詠因此呼籲大家，「方昶詠的這篇貼文曝光後，也立刻湧入大量網友留言討論，有人支持他的看法，也有人持續炮轟，「禍不及家人是正確的！但這種教育下出來的小孩會是如何」、「唯有讓他真正感到痛、讓他必須去面對家人的壓力和社會的譴責，他才有可能在下一次衝動前，思考一下後果」、「雖說禍不及家人，可是是他自己讓他家人遭殃的啊」。據悉，蔣男原先任職的公司「幸福不動產」在事發後已宣布將其開除，蔣男目前也關閉社群。針對此事，中執會長蔡其昌也在影片下方留言「一定提告」，職棒聯盟隨後也發表聲明，「聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。」