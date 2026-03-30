台南亞太棒球場（29）日迎來統一獅本季開幕戰，場邊卻爆發衝突，一名男子當場掌摑現場維持秩序的工讀生，影片曝光後引發熱議；男子隨後被肉搜出姓蔣，還疑似有許多前科，他與家人的合照也全都被放上網。對此，前統一獅外野手、現轉為棒球YouTuber的「豹子腿」方昶詠發文，呼籲大家「禍不及家人」，認為蔣男的太太和小孩是無辜的，希望網友不要成為傷害家屬的加害者。
亞太棒球火爆男被肉搜 方昶詠急勸：禍不及家人
蔣男掌摑工讀生事件持續延燒，方昶詠見狀也在臉書發文，直言動手就是不對，這沒什麼好爭的，「犯錯的人，理所當然要為自己的行為付出法律與社會代價。但我更想呼籲的是：『禍不及家人』」。
方昶詠希望網友氣憤之餘能夠保持理智，「動手的人固然可惡，但他的太太和孩子是無辜的。孩子還小，他們不應該替大人的錯誤承擔罵名，更不該讓大人的衝動，成為小孩一輩子的陰影。」方昶詠認為換個角度想，蔣男的家人或許也是長期忍受他情緒不穩定的受害者。
方昶詠因此呼籲大家，「我們支持法律制裁當事人，但我們不應該成為傷害無辜家屬的加害者。希望大家能把關注點放在受傷工讀生的後續，以及球場環境的理性維護上。讓社會的制裁留在犯錯的人身上，給他的家人留下一片清淨的空間。」
方昶詠的這篇貼文曝光後，也立刻湧入大量網友留言討論，有人支持他的看法，也有人持續炮轟，「禍不及家人是正確的！但這種教育下出來的小孩會是如何」、「唯有讓他真正感到痛、讓他必須去面對家人的壓力和社會的譴責，他才有可能在下一次衝動前，思考一下後果」、「雖說禍不及家人，可是是他自己讓他家人遭殃的啊」。
火爆蔣男已被開除 蔡其昌放話：一定提告
據悉，蔣男原先任職的公司「幸福不動產」在事發後已宣布將其開除，蔣男目前也關閉社群。針對此事，中執會長蔡其昌也在影片下方留言「一定提告」，職棒聯盟隨後也發表聲明，「聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒，拒絕暴力請撥打：113、110
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蔣男掌摑工讀生事件持續延燒，方昶詠見狀也在臉書發文，直言動手就是不對，這沒什麼好爭的，「犯錯的人，理所當然要為自己的行為付出法律與社會代價。但我更想呼籲的是：『禍不及家人』」。
方昶詠希望網友氣憤之餘能夠保持理智，「動手的人固然可惡，但他的太太和孩子是無辜的。孩子還小，他們不應該替大人的錯誤承擔罵名，更不該讓大人的衝動，成為小孩一輩子的陰影。」方昶詠認為換個角度想，蔣男的家人或許也是長期忍受他情緒不穩定的受害者。
方昶詠的這篇貼文曝光後，也立刻湧入大量網友留言討論，有人支持他的看法，也有人持續炮轟，「禍不及家人是正確的！但這種教育下出來的小孩會是如何」、「唯有讓他真正感到痛、讓他必須去面對家人的壓力和社會的譴責，他才有可能在下一次衝動前，思考一下後果」、「雖說禍不及家人，可是是他自己讓他家人遭殃的啊」。
火爆蔣男已被開除 蔡其昌放話：一定提告
據悉，蔣男原先任職的公司「幸福不動產」在事發後已宣布將其開除，蔣男目前也關閉社群。針對此事，中執會長蔡其昌也在影片下方留言「一定提告」，職棒聯盟隨後也發表聲明，「聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。」
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