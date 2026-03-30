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亞太棒球場遭球迷掌摑！工讀生「冷靜反應」被讚爆：懂規劃退休

▲亞太棒球場施暴男子情緒爆發，對工讀生揮出一記重重耳光，力道之大讓工讀生站不穩差點跌倒，但工讀生並未選擇還手，而是冷靜地蒐證。（圖／翻攝自Threads）

亞太棒球場施暴！男球迷身分遭肉搜 工讀生親妹曝傷勢：告到底

台南亞太棒球場昨（29）日開幕戰竟發生施暴事件，一名男子當眾掌摑20歲工讀生，引發社會譁然。不過更讓網友震驚的是，被打的工讀生當下沒有情緒失控，也未回擊，反而第一時間冷靜轉頭向拍攝者要求「待會（把影片）傳給我」，準備為事後的提告蒐證，超強反應被網友大讚：「這位先生真的惹錯人了」、「這種暴力慣犯真的支持被害者求償百萬精神賠償」。一名網友在Threads貼出現場畫面，從影片可見，事件起初是施暴男子與另一名工讀生發生爭執，一旁女工讀生試圖勸阻，隨後蔡姓工讀生上前協助，試圖平息衝突，過程中男子多次指著他強調「好好講」，蔡姓工讀生則大聲回應「好好講啊！」未料下一秒對方情緒瞬間爆發，直接揮出一記重重耳光，力道之大讓工讀生站不穩差點跌倒，讓現場觀眾全嚇壞。令人意外的是，遭掌摑的蔡姓工讀生並未做出反擊行為，而是迅速轉頭走向錄影者，語氣冷靜表示「待會（把影片）傳給我」，動手的蔣姓男子則逕自離去。對此，網友們對工讀生的冷靜反應給予高度肯定，「我終於知道為什麼這位工讀生出來勸架了，他夠冷靜，被打了一巴掌只是跟旁邊的人說把影片傳給我。 這位先生真的惹錯人了」、「太強了…被打一巴掌正常人應該都忍不下來直接揮拳了」、「工作人員才二十幾歲，EQ高這位副理一萬倍吧」、「這位工讀生是懂規劃退休的」、「第一想法罵髒話，第二想法發財囉」、「這種暴力慣犯真的支持被害者求償百萬精神賠償」。隨著事件持續延燒，警方指出該名施暴男子當晚已被依法移送，後續將依傷害罪嫌偵辦。而該男子身分也被挖出是房仲人員，且過去曾有多項傷害、公然侮辱等前科，所屬公司已對外宣布將男子解雇。中職聯盟也對此高度重視，震怒宣布立即將男子列入球場黑名單，禁止再進場觀賽，當下也立即安排聯盟主管陪同工讀生完成驗傷、報案及提告程序。該名工讀生的妹妹事後發文說明後續，表示：「哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！要回家休息了；如果今天他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的，大家請放心。」同時也強調後續將依法追究責任，「謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」