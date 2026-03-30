《超級瑪利歐銀河電影版》將在4月1日正式上映！其中超人氣角色「耀西」終於要在本集電影版中登場，威秀影城也推出「耀西造型爆米花桶」，每個售價899元，27日開賣就吸引民眾瘋搶，不少影城開賣沒多久直接缺貨。但有人發現，網路上竟出現黃牛加價賣，讓粉絲抱怨連連，威秀也隨即開放預購，預購時間到4月6日為止，讓不少人大讚威秀做法。
耀西爆米花桶超可愛！粉絲抱怨買不到
《超級瑪利歐銀河電影版》即將上映，威秀影城也推出相關主題周邊，像是庫巴壓克力鑰匙圈、徽章盲包、星星LED造型爆米花桶，其中最吸睛的就是「耀西造型爆米花桶」，一曝光就吸引粉絲熱烈討論，3月27日在影城臨櫃及網路獨家開賣，售價899元，含有造型爆米花桶1個、袋裝爆米花1份，不含電影票，每筆交易限購10份。
但不少粉絲發現，「耀西造型爆米花桶」限購10份數量超多，感覺根本買不到，3月27日開賣當天，有不少粉絲抱怨耀西爆米花桶都被代購、黃牛搶光，部分影城直接賣完，粉絲還在網路上發現有黃牛以1399元出售，讓不少人感到憤怒，怒批「一次買10組然後馬上丟出來賣的黃牛，只能說噁心」。
開賣被搶光！威秀下午開不限量預購
不過事情在下午出現反轉，威秀影城宣布，開放售完影城接受預購！預購時間到4月6日晚上營業時間結束為止，僅限到影城臨櫃預購，預購限時不限量，可在6月5日白天營業時間開始，憑兌換券到預購影城領取。
消息一出讓不少粉絲稱讚，「限購10個耀西爆米花桶然後賣完開預購，威秀連黃牛錢都賺到了好強⋯⋯留友一起舒適」、「威秀好像之前就有用過這招搞黃牛了，超爽」、「威秀傑出的一手」。現在網路上也出現不少拋售潮，還有疑似黃牛以500元出售止血，有網友表示，「轉賣場現在一團亂，翻倍賣到賤賣都有」、「威秀除了賺到一波，其實還是有顧到黃牛，有的還是照買，黃牛賺少一點而已；畢竟有的就是要電影上映前或檔期間拿到，預購的拿到都下檔了」。
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《超級瑪利歐銀河電影版》即將上映，威秀影城也推出相關主題周邊，像是庫巴壓克力鑰匙圈、徽章盲包、星星LED造型爆米花桶，其中最吸睛的就是「耀西造型爆米花桶」，一曝光就吸引粉絲熱烈討論，3月27日在影城臨櫃及網路獨家開賣，售價899元，含有造型爆米花桶1個、袋裝爆米花1份，不含電影票，每筆交易限購10份。
不過事情在下午出現反轉，威秀影城宣布，開放售完影城接受預購！預購時間到4月6日晚上營業時間結束為止，僅限到影城臨櫃預購，預購限時不限量，可在6月5日白天營業時間開始，憑兌換券到預購影城領取。