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打巴掌恐釀耳膜破裂 留永久後遺症

▲打巴掌的動作，會讓一股氣壓灌入耳內，造成耳膜破裂，內耳受傷、聽力受損、腦震盪、耳鳴等症狀。（示意圖／取自Unsplash）

台南亞太國際棒球訓練中心球場昨（30）日進行中職首戰，想不到竟有球迷在場邊與工讀生發生爭執，甚至動手賞對方一巴掌，影片隨即瘋傳，耳鼻喉科醫師李宏信表示，突如其來力道過猛的甩巴掌，嚴重恐造成耳膜破裂、內耳受傷，甚至留下「永久性聽力受損、暈眩症」的後遺症。回顧整起事件，一名蔣姓男子因為現場引導離場過程產生不滿情緒，和職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生（20歲）發生口角，過程中情緒失控，當場賞對方一巴掌，造成對方受傷，已經由聯盟主管陪同前往就醫驗傷，並且完成報案及提告程序。李宏信說明，打巴掌的動作，會讓一股氣壓灌入耳內，造成耳膜破裂，內耳受傷、聽力受損、腦震盪、耳鳴等立即症狀，稱為「外傷性眩暈」，症狀輕微者能慢慢修復，嚴重可能要進行重建手術，不過手術雖然可修補耳膜，但殘留耳鳴症狀不容易消失。除了聽力的直接影響，強大外力也會導致內耳失去平衡，當內耳的前庭和3個半規管（前庭感覺系統）受損，人體就會導致無法互相協調平衡系統，進而產生眩暈症，嚴重者可能內耳神經萎縮，聽力逐漸下降，未及時積極治療，甚至造成永久性聽力減退甚至重聽或耳聾等後遺症。李宏信補充，當出現因外力、外傷所引起的眩暈或耳鳴時，通常會使用止暈劑緩解，並配合血液循環藥物，抑制血管過度收縮、促進內耳血流暢通，最重要是使用類固醇，減少外傷引起的急性反應，加速痊癒的可能。提醒民眾，打巴掌是非常危險的肢體動作，除了對身體部位的直接衝擊外，也可能導致心理陰影等情緒問題。