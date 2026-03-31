台灣虎航繼宣告「訂閱制」內容後，也宣布推出一年一度的復活節促銷，全航線都有。具備尊榮虎資格的會員可於3月31日透過專屬購票網頁優先購票，單程未稅100元起；4月1日至4月2日則開放全虎迷搶票，全航線單程未稅1000元起，可購買2026年3月31日至10月24日之優惠價機位。
虎航表示，此次復活節促銷活動，涵蓋日本、韓國、泰國、越南等全航線優惠。分兩梯次促銷，其中最優惠即是「尊榮虎VIP」會員，享有3月31日優先開搶。需注意的是，此次限定必須限購來回，無法購買單程。且僅能從虎航專屬網頁進入始可開搶。
🟡「台灣虎航復活節促銷」內容一覽：
📍「尊榮虎VIP」優先開搶：
VIP封館日期：2026年3月31 日10:00–23:59（限時一天）
旅遊期間：2026年3月31日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價100元 / 1000元/ 1500元起（限購來回）
預訂平台：虎航官網專屬「搶先找蛋」連結
📍「全虎迷」一起搶：
開賣時間：2026年4月1日10:00 ～2026年4月2日23:59止
旅遊期間：2026年4月1日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價1000 / 1500 元起（限購來回）
🟡「台灣虎航復活節促銷」注意事項：
一、復活節尊榮虎(tigerprime)封館優惠限透過專屬購票網頁，完成身分驗證後方可進行購票，恕無法透過其他通路進行訂位購票。
二、上述尊榮虎(tigerprime)為活動開始前完成升等資格者，請注意：虎足跡累計後將於24小時內完成審查並調整等級，敬請於2026年3月30日23:00前完成符合資格之虎足跡(tigerpath)登錄，如未能於時限前完成登錄者，將影響等級調整導致無法參與本促銷活動。請注意： 虎足跡(tigerpath)僅限累算機票金額1%，恕不包含其它消費如：附加服務、稅金等。亦不包含其他加碼回饋金如：活動給點、聯名卡加碼回饋、銀行首刷禮...等回饋金累計。
三、尊榮虎(tigerprime)封館優惠，每筆訂單第一位乘客皆需為尊榮虎(tigerprime)，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎(tigerprime)不可獨行，至少需有一位成人尊榮虎(tigerprime)同行方可進行訂購。
四、上述活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。
五、本優惠恕不適用於嬰兒票。 所有預定均不可退款、不可轉讓、不可分割。
六、本優惠票價僅適用於新購票時，更改航班時則須支付票價差額。
星宇航空開航台中-東京／熊本航線
另外，星宇航空則是宣布，開航台中飛往東京、熊本航線。星宇航空台中-東京/熊本航線皆由A321neo機型執飛，
並將陸續增班。
東京開航初期每週飛航4班、2026年4月15日~
2026年5月31日每週8班、2026年7月11日~2026年8月20日每週7班、2026年8月22日後恢復每週四班； 熊本開航初期每週3班，2026年5月1日~2026年5月31日每週5班、2026年7月10日~2026年8月19日每週6班、 2026年8月21日後恢復每週3班。
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🟡「台灣虎航復活節促銷」內容一覽：
📍「尊榮虎VIP」優先開搶：
VIP封館日期：2026年3月31 日10:00–23:59（限時一天）
旅遊期間：2026年3月31日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價100元 / 1000元/ 1500元起（限購來回）
預訂平台：虎航官網專屬「搶先找蛋」連結
📍「全虎迷」一起搶：
開賣時間：2026年4月1日10:00 ～2026年4月2日23:59止
旅遊期間：2026年4月1日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價1000 / 1500 元起（限購來回）
🟡「台灣虎航復活節促銷」注意事項：
一、復活節尊榮虎(tigerprime)封館優惠限透過專屬購票網頁，完成身分驗證後方可進行購票，恕無法透過其他通路進行訂位購票。
二、上述尊榮虎(tigerprime)為活動開始前完成升等資格者，請注意：虎足跡累計後將於24小時內完成審查並調整等級，敬請於2026年3月30日23:00前完成符合資格之虎足跡(tigerpath)登錄，如未能於時限前完成登錄者，將影響等級調整導致無法參與本促銷活動。請注意： 虎足跡(tigerpath)僅限累算機票金額1%，恕不包含其它消費如：附加服務、稅金等。亦不包含其他加碼回饋金如：活動給點、聯名卡加碼回饋、銀行首刷禮...等回饋金累計。
三、尊榮虎(tigerprime)封館優惠，每筆訂單第一位乘客皆需為尊榮虎(tigerprime)，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎(tigerprime)不可獨行，至少需有一位成人尊榮虎(tigerprime)同行方可進行訂購。
四、上述活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。
五、本優惠恕不適用於嬰兒票。 所有預定均不可退款、不可轉讓、不可分割。
六、本優惠票價僅適用於新購票時，更改航班時則須支付票價差額。
星宇航空開航台中-東京／熊本航線
另外，星宇航空則是宣布，開航台中飛往東京、熊本航線。星宇航空台中-東京/熊本航線皆由A321neo機型執飛，
東京開航初期每週飛航4班、2026年4月15日~