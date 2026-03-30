茶泡飯奶蓋」。



我是廣告 請繼續往下閱讀 可不可熟成紅茶：愚人節開賣「國王奶茶」才5元！



愚人節可不可熟成紅茶也來挑戰大家的幽默感！官方表示，4月1日愚人節當天開賣5元「國王奶茶」，標榜以經典寓言《國王的新衣》為靈感，大膽推出極具實驗性的期間限定飲品。



可不可透露，這杯0糖、0奶、0咖啡因、甚至0茶、0熱量的手搖飲料，標榜去除了一切負擔，還號稱是地表最輕盈、若有似無的極致風味。開玩笑表示：「想像力豐富的人能品嚐出其中的清甜，而一般人，可能只會看到杯中的一個小驚喜。」讓人有夠好奇杯子裡到底裝什麼手搖飲料。



可不可熟成紅茶4月1日全台門市限量開賣「國王奶茶」，每杯僅售5元，每間門市限量100杯。手搖飲料控快設好鬧鐘準備搶爆。



▲可不可熟成紅茶愚人節開賣5元「國王奶茶」。（圖／可不可熟成紅茶提供） 7-11獨家優惠！可不可瓶裝氣泡茶飲、蜜香熟成紅茶



可不可熟成茶行改名後全新力作，正式進軍全台7-ELEVEN通路，推出7-11獨家才有的隨手瓶氣泡茶飲。「春梅冷露氣泡茶」喝得到溫潤冬瓜搭配酸甜春梅的清爽風味、「愛司莓果氣泡茶」則以「愛司紅茶」為基底調和莓果清新與細緻氣泡。4月1日至4月28日享2件8折、3件77折優惠（原價38元）。



▲7-11獨家開喝可不可，瓶裝氣泡茶飲、蜜香熟成紅茶新品。（圖／可不可提供） 再睡5分鐘：愚人節真理果「茶泡飯奶蓋」開賣！送杯套及優惠券



再睡5分鐘也有愚人節限定新品「 茶泡飯奶蓋」，繼去年模擬牛肉麵，今年竟然重現「下飯神器」香鬆，在招牌綿密厚奶蓋中加入打碎的柴魚片與北海道昆布調味粉， 頂層還撒有海苔芝麻，搭配有如米飯的蜜漬純白迷你湯圓、及午茉綠 與四季金萱混合的「真理果翠綠茶」。



再睡5分鐘4月1日至4月30日，全台門市限量開賣愚人節「 茶泡飯奶蓋」中杯75元；外送平台Uber Eats、foodpanda限時一天4月1日開賣新品。



凡購買新品可獲得限定聯名「杯套吊卡」，掃描QR Code即可參與「真滴認不出：聲音辨別大挑戰」， 完成挑戰還能獲得「單杯飲品折5元」飲品優惠券。



▲百萬YouTuber滴妹攜手Vtuber真理果，4月1日愚人節推出「茶泡飯奶蓋」。（圖／再睡5分鐘提供）







4月1日愚人節是誰給手搖飲料勇氣！各家品牌紛紛參戰，可不可熟成紅茶今（30）日表示，以經典寓言《國王的新衣》為靈感，大膽開賣「國王奶茶」才5元，全台門市各限量100杯，嗆聲只有想像力豐富的人喝得到、地表最輕盈風味。並獨家在7-11統一超商推出兩款全新瓶裝氣泡茶飲，最低77折優惠；聯名「蜜蜂工坊」的蜜香熟成紅茶兩件59元超值特價一次看。再睡5分鐘滴妹則聯名Vtuber真理果，開喝「