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幸福家房仲曾加盟虱目魚店！業者無辜捲入被刷1顆星

▲亞太球場於昨日迎來開幕戰，但賽後演場會過程中卻出現暴力事件。（圖/Threads）

男子所經營的分店為海安店，已在2022年2月14日宣布歇業

▲遭波及的虱目魚業者分店，都緊急更改店名做切割。（圖／翻攝Google地圖）

衰捲亞大球場打巴掌事件！虱目魚業者改店名、發聲明切割

「關於本公司『海安店』蔣姓加盟主涉及不法行為，經本公司查明，該加盟店已於2022年2月14日結束營業，並終止加盟關係。本公司秉持暴力零容忍之原則，嚴正譴責任何形式之暴力行為，謝謝各界關心」

▲虱目魚料理業者捲入亞太球場打巴掌事件，業者稍早緊急發聲明切割。（圖／翻攝業者臉書）

台南亞太成棒主球場於昨（29）日驚傳暴力事件，一名49歲蔣姓男子疑因不滿管制措施，竟對20歲蔡姓工讀生打巴掌，事發後男子被肉搜出身分，不只是幸福家不動產房仲，過去還曾加盟經營虱目魚料理店，但虱目魚料理連鎖業者無端受波及，其餘門市還被網友刷1顆星，稍早業者不只改店名，也發聲明切割，表示「已於2022年終止加盟關係」。回顧整起事件，亞太棒球場29日迎來開幕戰，但賽後演場會過程中卻出現暴力事件，一名男球迷與工讀生發生爭執，另名工讀生上前勸阻，沒想到反遭該名男子嗆聲，甚至出手打了工作人員巴掌，事後這名男子不只被永久禁止進場，遭幸福家不動產解職，甚至被球迷們挖出過去曾加盟經營虱目魚料理店，引來不少網友狂留Google評價1顆星撻伐。但該名，當時蔣男分店還公告「我們海安店因長期請不到穩定的員工，我們倍感困擾，幾經思考後，我們決定忍痛歇業了」。虱目魚西港店、歸仁店衰捲這起事件後，分別都將Google店名更改，直接註明以此切割，希望網友們別再找錯店了。稍早虱目魚料理連鎖業者也發出聲明，強調