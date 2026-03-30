台南亞太棒球場爆發球迷失控掌摑場內工讀生的嚴重暴力事件，施暴的49歲蔣男子遭起底有多次暴力前科，同時火速被任職的房仲公司開除，後續更將面臨法律責任。針對此次事件，穩勝國際法律事務所包盛顥律師向《NOWNEWS今日新聞》表示，蔣男失控動手一巴掌的代價不小，最高恐怕要被關10年。
包盛顥律師曝：最重恐面臨10年有期徒刑
蔣男狠甩工讀生巴掌的影片在網路上瘋傳，引發全網公憤。針對「打巴掌」在台灣法律實務上的認定，包盛顥律師指出，將根據被害人是否有受傷及傷勢情形來判斷，可能會成立傷害或重傷等罪。包盛顥律師進一步分析，打人的球迷依法可能構成刑法傷害罪，最重可處5年有期徒刑。此外，若是掌摑行為導致被害人出現聽力受損等重傷結果，則最重可處以10年有期徒刑。
受害工讀生如何討公道？律師點名必備「3大證據」雙管齊下
被打巴掌的工讀生透過家人透露已前往醫院驗傷，目前聽力未受損，但強調「絕對告到底」。對此，包盛顥律師說明，被打的工讀生在法律上有兩大權利可以主張：首先，可以被害人的身分提出刑事告訴；其次，可以原告的身分提出「民事侵權行為損害賠償之訴」，藉此追究被告應負擔的刑事責任與金錢賠償。
為了在司法程序中站穩腳步，包盛顥律師提醒被害人必須保全關鍵證據。除了現場的影音紀錄與驗傷單之外，在場其他人的經歷，日後也都能以證人的方式於司法程序中作證，成為究責的重要利器。
若想和解免牢獄之災？律師強烈建議：尋求專業協助
蔣男過去已有多次傷害、公然侮辱前科，甚至曾因毆打騎士被法院依傷害罪判刑且不予宣告緩刑，此次再犯，未來若蔣男希望能與被害的工讀生和解，包盛顥律師特別提醒，由於和解條件及履行方法會涉及權利的主張或捨棄，處理上具備相當的法律專業性，因此「宜委由法律專業人士陪同協助辦理」，才能確保自身權益。蔣男一時的情緒失控，不僅丟了飯碗，接下來面臨的將是漫長的官司與鉅額賠償。
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蔣男狠甩工讀生巴掌的影片在網路上瘋傳，引發全網公憤。針對「打巴掌」在台灣法律實務上的認定，包盛顥律師指出，將根據被害人是否有受傷及傷勢情形來判斷，可能會成立傷害或重傷等罪。包盛顥律師進一步分析，打人的球迷依法可能構成刑法傷害罪，最重可處5年有期徒刑。此外，若是掌摑行為導致被害人出現聽力受損等重傷結果，則最重可處以10年有期徒刑。
受害工讀生如何討公道？律師點名必備「3大證據」雙管齊下
被打巴掌的工讀生透過家人透露已前往醫院驗傷，目前聽力未受損，但強調「絕對告到底」。對此，包盛顥律師說明，被打的工讀生在法律上有兩大權利可以主張：首先，可以被害人的身分提出刑事告訴；其次，可以原告的身分提出「民事侵權行為損害賠償之訴」，藉此追究被告應負擔的刑事責任與金錢賠償。
為了在司法程序中站穩腳步，包盛顥律師提醒被害人必須保全關鍵證據。除了現場的影音紀錄與驗傷單之外，在場其他人的經歷，日後也都能以證人的方式於司法程序中作證，成為究責的重要利器。
若想和解免牢獄之災？律師強烈建議：尋求專業協助
蔣男過去已有多次傷害、公然侮辱前科，甚至曾因毆打騎士被法院依傷害罪判刑且不予宣告緩刑，此次再犯，未來若蔣男希望能與被害的工讀生和解，包盛顥律師特別提醒，由於和解條件及履行方法會涉及權利的主張或捨棄，處理上具備相當的法律專業性，因此「宜委由法律專業人士陪同協助辦理」，才能確保自身權益。蔣男一時的情緒失控，不僅丟了飯碗，接下來面臨的將是漫長的官司與鉅額賠償。
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