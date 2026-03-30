Disney+ 古裝奇幻劇《白日提燈》自3月28日上線後登上Disney+ 台灣熱播榜前三名，主演迪麗熱巴與陳飛宇日前也現身人氣綜藝節目《你好，星期六》
為戲造勢，但網路上對戲劇評價褒貶不一，有人說他們毫無CP感，姨姪感很重，陳飛宇在節目上開啟CP營業模式，告白迪麗熱巴，「是我的最愛！」
陳飛宇告白迪麗熱巴：是我的最愛
陳飛宇和迪麗熱巴的CP感受到觀眾討論，評價褒貶不一，近來兩人登上綜藝節目《你好，星期六》，節目中一道考驗默契的問答題更成為全場最高潮：
當主持人問陳飛宇，迪麗熱巴與籃球有何共同點？ 陳飛宇不假思索寫下答案：「都是我的最愛。」 迪麗熱巴當場羞得捂嘴。
陳飛宇在互動中拿起迪麗熱巴手中的蔥油餅大口咬下，
熱巴隨即帶著驚訝表情脫口說出：「你不能掰下面嗎？」 真實又俏皮的反應被網友截圖製成表情包廣泛流傳，「#吃同一塊蔥 油餅」話題單日閱讀量突破一億， 成為本週社群平台上討論度最高的話題之一。
迪麗熱巴分飾3角 陳飛宇將軍扮相滿滿破碎感
迪麗熱巴在《白日提燈》中飾演的鬼王賀思慕，
紅衣白髮造型甫亮相便席捲全網。 首播故事中迪麗熱巴一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女、 與心狠反派三種截然不同的面貌， 精準眼神戲與細節演技獲觀眾一致肯定， 被視為其演藝生涯的突破性代表角色。陳飛宇飾演的少年將軍段胥， 戰損妝與打戲同樣引發熱烈迴響， 戰場上的狠勁與私下反差萌的個性形成強烈對比， 情感戲層次之細膩更讓觀眾直呼「破碎感拿捏得剛剛好」。
此外，《白日提燈》也以674.5萬預約人次刷新2026年度預
約紀錄，相關話題在各大社群平台總播放量已突破50億次， 熱度持續領先。製作規格上，由《流浪地球》特效團隊打造的1, 900個電影級鏡頭與實景「歸墟城」， 讓東方奇幻美學的呈現獲得業界高度讚譽，成為2026年開春最現 象級的古裝大作。
《白日提燈》劇情
《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，
由迪麗熱巴與陳飛宇領銜主演、《長相思》導演秦榛執導、《 琅琊榜》美術指導邵昌勇操刀，故事講述天生無五感的四百歲鬼王「 賀思慕」，在戰場上邂逅腰佩靈劍的少年將軍「段胥」， 兩人因命咒而五感相連，一段跨越陰陽兩界、 以愛對抗時間的虐戀由此展開。《白日提燈》已在Disney+ 熱播中。此外，由白鹿、承磊主演的復仇爽劇《莫離》、 以及楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭的《雨霖鈴》 也都即將登場。
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陳飛宇和迪麗熱巴的CP感受到觀眾討論，評價褒貶不一，近來兩人登上綜藝節目《你好，星期六》，節目中一道考驗默契的問答題更成為全場最高潮：
陳飛宇在互動中拿起迪麗熱巴手中的蔥油餅大口咬下，
迪麗熱巴在《白日提燈》中飾演的鬼王賀思慕，
此外，《白日提燈》也以674.5萬預約人次刷新2026年度預
《白日提燈》劇情
《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，