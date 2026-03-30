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▲陳奕迅先是被發現表情嚴肅地看單依純演唱會，後又被拍到直接在觀眾席上睡著。（圖／微博＠千樹春纈）

▲曾幫陳奕迅作詞人的吳向飛昨日也公開點名李榮浩侵權，李榮浩火速反擊。（圖／微博＠李榮浩）

李榮浩昨（29）日下午大動作指控單依純未獲得授權就在演唱會上唱他的歌曲〈李白〉，單依純因此公開道歉，昨晚也照常舉行第2天演唱會，怎料台下卻出現李榮浩好友陳奕迅的身影。不少粉絲因此開玩笑調侃，陳奕迅是去「監場」，看單依純有沒有偷唱〈李白〉。還有人拍到陳奕迅表情嚴肅、甚至在觀眾席睡著的畫面，笑翻直呼「E神（陳奕迅）是不是累了」。陳奕迅過去和李榮浩曾多次合作，歌曲〈社交恐懼癌〉就由李榮浩作詞，〈人啊人〉則是李榮浩編曲，他本人也曾現身李榮浩的演唱會為其站台，兩人是演藝圈中公認的好友。怎料昨日下午李榮浩剛罵完單依純侵權，陳奕迅晚間就現身單依純演唱會，坐在台下當嘉賓，一旁還有港星王祖藍、楊千嬅作陪。網友因此調侃陳奕迅：「第一線吃瓜」、「陳奕迅回家發現自己被李榮浩刪了（好友）」、「只有一個理由我能相信，陳奕迅是李榮浩的臥底，去現場督查單依純有沒有唱〈李白〉」。另外還有歌迷拍到陳奕迅神情嚴肅，讓大家更歪樓解讀，他是為了李榮浩才不敢笑。而陳奕迅昨晚看起來似乎也很疲憊，隨著演唱會進行，他默默在觀眾席上睡著，又或者是在閉目養神，粉絲看了也紛紛留言，「是最近工作太累了嗎，怎麼看著又心疼又好笑的，Eason要多注意休息啊」、「果然年紀大了幹啥都心酸」、「估計吃瓜吃累了，放過老人家吧」。其實昨日除了李榮浩開罵單依純外，作詞人吳向飛也突然點名李榮浩唱他寫的歌，沒獲得授權：「李榮浩是不是也該跟我道個歉？」巧合的是，吳向飛所說的這首歌，正是陳奕迅2008年推出的〈路一直都在〉，該曲確實由吳向飛作詞，但李榮浩表示他沒公開演唱過，要求吳向飛拿出證據。此事不知陳奕迅會站在誰那邊，網友也笑說陳奕迅簡直是無端躺槍，莫名其妙被捲入這場風波。