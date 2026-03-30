日本女星滿島光近年憑藉Netflix《First Love 初戀》走紅，曾有過一段婚姻的她，今（30）日突然無預警宣布再婚，老公是淺野啓介（淺野啟介），女神也證實懷孕，「已於稍早提交結婚申請，正式結為夫妻，同時，我們的肚子裡也孕育著新的生命。」喜訊引發討論與祝福！
40歲滿島光再婚 證實懷孕帶球嫁
「初戀女神」滿島光結婚了！她今天在IG發布聲明，表示跟淺野啓介今天已登記結婚，也證實肚裡懷有寶寶，現在每一天都過得很幸福，覺得天天都有奇蹟，並希望外界能夠以溫柔眼光守護她跟老公。
滿島光現年40歲，是在沖繩市長大的女孩，她10歲時被朋友拉去參加那霸市「第二回 安室奈美惠 with Super Monkey's」徵選最後獲選出道；除了會唱歌、主持，滿島光也拍過無數膾炙人口的電視電影，最著名的包含《死亡筆記本》、《四重奏》，以及2022年11月合作男神佐藤健的Netflix夯劇《First Love初戀》，讓她事業再創顛峰，獲封「初戀女神」。
滿島光其實曾有過一段婚姻，2010年24歲時，他因為跟導演石井裕也合作《來自河底的問候》結識交往1年便結婚 不過婚姻僅維持6年，2人證實已在2016年5月離婚。
📌滿島光、淺野啓介結婚聲明全文：
致各位：
大家好
今天有件事要向大家報告
淺野啓介與滿島光已於稍早提交結婚申請，正式結為夫妻
同時，我們的肚子裡也孕育著新的生命
在周圍的支持與溫暖關懷下
目前我們以身心健康為第一優先
度過著感受到幸福與奇蹟的每一天
如果能溫柔地守望著我們，將會非常感激
一直支持我們的各位，以及平時照顧我們的大家
真的非常謝謝你們
今後也請多多指教
2026年3月30日
淺野啓介 滿島光
📌滿島光小檔案
生 日：1985年11月30日（40歲）
身 高：162cm
配 偶：淺野啓介（2026年3月30日結婚）
石井裕也（2010年結婚－2016年離婚）
家 人：滿島真之介（弟弟）
滿島南（妹妹）
滿島光太郎（弟弟）
出 道：1997年8月1日
代表作：《超人力霸王馬克斯》
《儘管如此也要活下去》
《First Love 初戀》
《愛的曝光》
《結婚詐欺師》
《LAST MILE：全面引爆》
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「初戀女神」滿島光結婚了！她今天在IG發布聲明，表示跟淺野啓介今天已登記結婚，也證實肚裡懷有寶寶，現在每一天都過得很幸福，覺得天天都有奇蹟，並希望外界能夠以溫柔眼光守護她跟老公。
滿島光現年40歲，是在沖繩市長大的女孩，她10歲時被朋友拉去參加那霸市「第二回 安室奈美惠 with Super Monkey's」徵選最後獲選出道；除了會唱歌、主持，滿島光也拍過無數膾炙人口的電視電影，最著名的包含《死亡筆記本》、《四重奏》，以及2022年11月合作男神佐藤健的Netflix夯劇《First Love初戀》，讓她事業再創顛峰，獲封「初戀女神」。
滿島光其實曾有過一段婚姻，2010年24歲時，他因為跟導演石井裕也合作《來自河底的問候》結識交往1年便結婚 不過婚姻僅維持6年，2人證實已在2016年5月離婚。
📌滿島光、淺野啓介結婚聲明全文：
致各位：
大家好
今天有件事要向大家報告
淺野啓介與滿島光已於稍早提交結婚申請，正式結為夫妻
同時，我們的肚子裡也孕育著新的生命
在周圍的支持與溫暖關懷下
目前我們以身心健康為第一優先
度過著感受到幸福與奇蹟的每一天
如果能溫柔地守望著我們，將會非常感激
一直支持我們的各位，以及平時照顧我們的大家
真的非常謝謝你們
今後也請多多指教
2026年3月30日
淺野啓介 滿島光
📌滿島光小檔案
生 日：1985年11月30日（40歲）
身 高：162cm
配 偶：淺野啓介（2026年3月30日結婚）
石井裕也（2010年結婚－2016年離婚）
家 人：滿島真之介（弟弟）
滿島南（妹妹）
滿島光太郎（弟弟）
出 道：1997年8月1日
代表作：《超人力霸王馬克斯》
《儘管如此也要活下去》
《First Love 初戀》
《愛的曝光》
《結婚詐欺師》
《LAST MILE：全面引爆》