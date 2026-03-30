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▲40歲滿島光懷孕帶球嫁，跟老公淺野啟介發聲明今天結婚。（圖／IG@hikarimitsushima）

40歲滿島光再婚 證實懷孕帶球嫁

日本女星滿島光近年憑藉Netflix《First Love 初戀》走紅，曾有過一段婚姻的她，今（30）日突然無預警宣布再婚，老公是淺野啓介（淺野啟介），女神也證實懷孕，「」喜訊引發討論與祝福！「初戀女神」滿島光結婚了！她今天在IG發布聲明，表示跟淺野啓介今天已登記結婚，也證實肚裡懷有寶寶，現在每一天都過得很幸福，覺得天天都有奇蹟，並希望外界能夠以溫柔眼光守護她跟老公。滿島光現年40歲，是在沖繩市長大的女孩，她10歲時被朋友拉去參加那霸市「第二回 安室奈美惠 with Super Monkey's」徵選最後獲選出道；除了會唱歌、主持，滿島光也拍過無數膾炙人口的電視電影，最著名的包含《死亡筆記本》、《四重奏》，以及2022年11月合作男神佐藤健的Netflix夯劇《First Love初戀》，讓她事業再創顛峰，獲封「初戀女神」。滿島光其實曾有過一段婚姻，2010年24歲時，他因為跟導演石井裕也合作《來自河底的問候》結識交往1年便結婚 不過婚姻僅維持6年，2人證實已在2016年5月離婚。致各位：大家好今天有件事要向大家報告淺野啓介與滿島光已於稍早提交結婚申請，正式結為夫妻同時，我們的肚子裡也孕育著新的生命在周圍的支持與溫暖關懷下目前我們以身心健康為第一優先度過著感受到幸福與奇蹟的每一天如果能溫柔地守望著我們，將會非常感激一直支持我們的各位，以及平時照顧我們的大家真的非常謝謝你們今後也請多多指教2026年3月30日淺野啓介 滿島光生 日：1985年11月30日（40歲）身 高：162cm配 偶：淺野啓介（2026年3月30日結婚）石井裕也（2010年結婚－2016年離婚）家 人：滿島真之介（弟弟）滿島南（妹妹）滿島光太郎（弟弟）出 道：1997年8月1日代表作：《超人力霸王馬克斯》《儘管如此也要活下去》《First Love 初戀》《愛的曝光》《結婚詐欺師》《LAST MILE：全面引爆》