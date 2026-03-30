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▲童榮地（左）分享一張和小S（右）的舊照，釣出許老三回應：「那是我耶」 。（圖／Threads）

▲許老三看到姊姊們被酸民罵，直接留言回嗆。（圖／Threads）

總是在各大熱門演唱會現場自拍打卡的「追星阿北」童榮地，最近在Threads（脆）上分享了一張與藝人小S（徐熙娣） 的陳年合照，除了小S穿搭引發網友關注以外，還意外釣出許老三（許曦恩） 親自現身回應。而最近開始使用Threads的許老三，第一則留言就是幫姊姊大姊Elly和二姊Lily回嗆網友的惡評，看到姊姊們被酸「只想嫁入豪門」，許老三不忍了，直言：「嫁入豪門？抱歉，已經是了。」合照中，比起小S年輕時的美貌，她身上穿的年代感婆媽紫粉色羽絨背心似乎更加吸睛，引來兩萬人圍觀朝聖，網友紛紛驚呼：「S居然也會穿這種婆媽背心！」、「徐熙娣竟然有這種桃紅色羽絨？」、「為什麼小S也有阿嬤背心！」眾人的注意力都被搶走，直接大歪樓。不過也有不少人注意到，照片前面那個可愛的小女孩，正是童年時期的許老三。許老三本人看到照片後，也現身留言區大方留言 「那是我耶」，配上笑臉表情符號，短短四個字就吸引兩萬多人按讚，網友大讚她從小就可愛。目前13歲的許老三前陣子清空了IG、只留下一篇貼文，如今轉戰Threads後雖然還沒發正式貼文，但她的第一則留言就火力全開！面對酸民用簡體字辱罵大姊Elly和二姊Lily「不讀書、只想出道、嫁入豪門」等惡毒言論，許老三直接在底下霸氣回嗆：「嫁入豪門？抱歉，已經是了。」辛辣的護姊發言，讓粉絲紛紛感嘆許老三不愧是小S的女兒，完美遺傳不吃虧和挺家人到底的個性。