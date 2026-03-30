壽司郎《庫洛魔法使 透明牌篇》聯名周邊商品搶爆，小櫻、小狼與小可人氣超高！開賣8天遭鐵粉們瘋狂封印解除，今（30）日官方證實，「盲袋透卡已全數贈完」；有讀者分享松江長安店小可零錢包、杯子盲盒都沒了。《NOWNEWS今日新聞》記者發現蝦皮購物網路炒價飆破千元。推薦今起滿額可加購「盲袋壓克力鑰匙圈」。而爭鮮攜手李多慧，滿額抽獎「爭鮮同樂慧」門票倒數；第二波真鮮女神卡將開搶。
壽司郎《庫洛魔法使》透卡完售！零錢包、杯子即將搶完
台灣壽司郎攜手日本經典動畫《庫洛魔法使 透明牌篇》，聯名餐點、透卡等周邊商品，預計3月23日至4月26日開搶。今（30）日官方證實，「盲袋透卡已全數贈完」，共22款透卡（含3款隱藏版）全台限量100,000張，開賣第8天全都被搶光，人氣有夠狂。
而且有讀者分享，搶先在松江長安店看到一整排完售公告，該店不只透卡完贈，連小可零錢包、杯子盲盒都沒了，想必全台門市應該也所剩無幾。甚至連「小櫻幸福草莓蛋糕」熱銷太快還「暫無庫存」，看得出來粉絲搶貨好激烈。
壽司郎《庫洛魔法使》周邊商品太夯！網路炒價破千元
《NOWNEWS今日新聞》記者今上網路平台蝦皮購物查詢，發現有不少賣家出售壽司郎《庫洛魔法使 透明牌篇》透卡、杯子等周邊商品，目前不少透卡組合炒價飆破千元，連聯名餐點的小插卡也有人出售。
壽司郎《庫洛魔法使 透明牌篇》鑰匙圈5款今開搶！櫻花扣環一覽
不過粉絲們別難過，今天也有好消息！聯名活動最新推出「盲袋壓克力鑰匙圈」，有小櫻、小狼、小可、斯比等5款圖案，尤其粉紅櫻花造型扣環好精緻。
壽司郎《庫洛魔法使 透明牌篇》5款「盲袋壓克力鑰匙圈」今開搶！3月30日（一）起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿500元可以100元加購「盲袋壓克力鑰匙圈」乙個；滿1,000元可以200元加購兩個，最多兩個（全台共15,000個，數量有限，售完為止）。
預告還有《庫洛魔法使》餐具組！4月6日（一）起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿500元可以250元加購「夢之杖叉匙組」乙組；滿1,000元可以500元加購兩組，最多兩組（全台共15,000個，數量有限，售完為止）。
爭鮮：「爭鮮同樂慧」門票抽獎倒數！李多慧女神卡第二波開搶
爭鮮找來啦啦隊女神李多慧應援，即日起至3月31日，消費滿額抽獎「爭鮮同樂慧」門票活動倒數。
最新預告4月1日，隨盤贈送第二波真鮮女神卡「3款透卡＋1款隱藏神卡」將開搶，（不提供款式挑選，數量有限，贈完為止）。
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台灣壽司郎攜手日本經典動畫《庫洛魔法使 透明牌篇》，聯名餐點、透卡等周邊商品，預計3月23日至4月26日開搶。今（30）日官方證實，「盲袋透卡已全數贈完」，共22款透卡（含3款隱藏版）全台限量100,000張，開賣第8天全都被搶光，人氣有夠狂。
《NOWNEWS今日新聞》記者今上網路平台蝦皮購物查詢，發現有不少賣家出售壽司郎《庫洛魔法使 透明牌篇》透卡、杯子等周邊商品，目前不少透卡組合炒價飆破千元，連聯名餐點的小插卡也有人出售。
不過粉絲們別難過，今天也有好消息！聯名活動最新推出「盲袋壓克力鑰匙圈」，有小櫻、小狼、小可、斯比等5款圖案，尤其粉紅櫻花造型扣環好精緻。
預告還有《庫洛魔法使》餐具組！4月6日（一）起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿500元可以250元加購「夢之杖叉匙組」乙組；滿1,000元可以500元加購兩組，最多兩組（全台共15,000個，數量有限，售完為止）。
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