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中國北京大韓繼集市29日傳出鏟車輾人事件，一名男子開鏟車衝撞人群，攤販、行人被撞倒在地，據傳這起事件造成13人死亡。綜合媒體報導，在29日中午12點左右，北京「大韓繼集市」傳出有人開鏟車衝撞人群的消息。一名男子開著鏟車，不僅衝進市集，更對兩側的攤販與群眾開始輾壓、衝撞，現場可見有多人倒地、血流不止。從網路流傳的影片可以看到，現場許多名攤商和路人都被撞倒在地，生死不明。有民眾指出，開鏟車的男子後續被群眾從車裡拖了出來，壓在地上將他制伏。據一名目擊者稱，事發路段原本是封閉的，但鏟車疑似撞壞關卡後闖入。他還透露，涉事司機年齡在五十多歲，事發後已被警方控制帶走。「大韓繼集市」是北京房山地區一個歷史悠久、規模較大的農村傳統集市，位於房山區周口店地區大韓繼村。有網友發現，微博公眾號「都市現場」曾發文報導這起事件，隨後相關貼文全撤下，目前已搜尋不到相關新聞，疑似遭到封鎖消息。中國官方也未說明這起事件與死傷的狀況，抖音、微信均屏蔽此事件，中國網站無法搜尋到相關消息，在抖音上搜索「大韓繼大集」，結果為零。一位北京當地民眾告訴大紀元記者那是「很惡劣的報復社會事件」，但他隨即說，「不湊熱鬧、不圍觀，不信謠不傳謠。」還有網友認為，事發地點是傳統農村市場，也是政府都更區域之一，「這邊村民被政府逼拆遷的太多了」，因此有可能釀成這起悲劇。