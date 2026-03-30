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台南亞太棒球場昨日迎來統一獅本季首場開幕賽，吸引滿場2萬3500人到場觀賽，未料在賽後演出之際，一名蔣姓男子不聽中職工讀生引導動線，竟情緒失控當場掌摑另名前來關心的工讀生。對此中華職棒聯盟會長蔡其昌今（30）日強調，聯盟立場就是暴力零容忍，一定會提告並全力協助同仁所有訴訟的相關支出跟費用，並將此人列為聯盟永久的黑名單，「我們不歡迎這樣的人進場」。對於該名男子劣行引發眾怒，對此蔡其昌表示，站在聯盟的立場，對於暴力是完全沒有辦法接受，聯盟立場就是暴力零容忍。所以對於這個事件聯盟一定提告，會全力協助同仁，所有訴訟的相關支出跟費用，聯盟都會來處理。蔡其昌說，聯盟已經對外公布，將這位男子列為聯盟永久黑名單，我不歡迎這樣的人進場，因為這樣的進場，其實不只是對工讀生身體有所顧慮，更重要的是，這樣的行為對於職棒理念是違背，還要顧及其他觀賽民眾的權益，所以聯盟已經做出決定，不歡迎這樣的人進場。