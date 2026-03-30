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疑不滿管制措施動手打人 房仲被火速解僱

公司強調不會逃避 未來將加強內部管理

公司解僱蔣男需給資遣費？律師解答有機會不用

台南亞太棒球場昨（29）日進行中華職棒統一獅主場開幕戰，沒想到有一位蔣姓男子疑似不滿現場管制措施，和工讀生發生衝突，蔣男一氣之下竟甩蔡姓工讀生一巴掌，工讀生在聯盟主管陪同下完成驗傷、提告。事後蔣男身分被起底，是幸福家不動產的儲備經理，幸福家不動產對此火速發聲明解僱蔣男、永不錄用，並在今（30）日下午2點開記者會，據了解，49歲蔣男目前任職於幸福家不動產，為儲備經理，29日在亞太棒球場觀看中職統一獅賽事，疑似因為不滿現場管制措施，和一名工讀生發生爭執，20歲蔡姓工讀生見狀上前協助，卻被蔣男甩了一巴掌，還怒嗆「哩洗咧靠北喔」，讓目擊民眾全傻眼。蔡姓工讀生後續在聯盟陪同下驗傷、報警並提告，事後蔣男也被挖出在幸福家不動產工作，幸福家不動產對此解僱蔣男，並表示會積極勸說蔣男出面道歉。幸福家不動產今（30）日召開記者會，由幸福家不動產總經理李應吉等人出席，在會中再度表達最深切的遺憾與歉意，更深深鞠躬長達10秒，公司表示「該等行為，已嚴重違背本公司一貫秉持之企業價值與服務理念，亦非本公司所能容許。在此，本人代表幸福家不動產全體同仁，向受害之工作人員，致上最誠摯的歉意」。幸福家不動產也指出，公司對於任何形式的暴力行為零容忍，。未來亦將全面強化員工教育與行為管理，避免類似事件再次發生。關於外界質疑蔣男前科累累，過去就有多次暴力傷人行為，公司卻還是聘用蔣男，對此，幸福家不動產表示，。本公司將全面檢討並強化人員審核及管理制度，以提升風險控管能力」。公司後續也會負擔受害人相關醫藥費，如後續有需要任何法律或其他協助需求，公司也會全力配合與支持。最後，，「因本事件所造成之社會紛擾，本公司深感歉意。對於媒體及社會大眾之關注與指正，本公司將虛心檢討，審慎面對，並持續精進內部管理與紀律要求。我們誠摯期盼受傷人員早日康復，也期望相關紛爭能儘速平息，讓社會回歸安定。謝謝各位」。至於蔣男的法律責任部分，道理聯合法律事務所所長呂柏寬告訴《NOWNEWS》記者，蔣男行為需承擔《刑法》傷害、公然侮辱罪，工讀生只要完成驗傷，就能進行提告；公然侮辱罪方面，因為蔣男在眾目睽睽之下打了工讀生巴掌，造成工讀生名譽受到損害，故工讀生可對蔣男再提告公然侮辱罪。另外，幸福家不動產終止和蔣男的僱傭關係，需要依據《勞基法》給予資遣費嗎？律師呂柏寬指出，這部分要先了解公司和員工之間的工作規則，不過如果員工個人行為，對於公司商譽有嚴重損害，不論發生這個行為是否在工作時間都能進行開除。。雇主可在得知情形的30日內行使解僱權。所以蔣男的行為確實有可能會被認定為情節重大，依據《勞基法》是不需要付資遣費的。