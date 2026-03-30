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VTuber真理果是滴妹嗎？都市傳說正式闢謠

▲VTuber真理果與滴妹連動，兩人在直播中也分析彼此聲線的不同。（圖／VTuber真理果頻道）

愚人節企劃大成功 滴妹、真理果聯名合作

▲再睡5分鐘今年愚人節企劃和VTuber真理果合作，推出聯名飲品「茶泡飯奶蓋」。（圖／再睡5分鐘提供）

知名VTuber真理果（Marika）29日無預警宣布「不幹VTuber了」，甚至預告將露臉轉型，引發粉絲關注，而在29日晚上真面目直播中，畫面裡竟然真的出現身穿小丑服的滴妹，讓聊天室瞬間炸鍋，兩人宣布這是一場「愚人節企劃」，將合作推出「再睡五分鐘」相關聯名飲品。由於真理果的聲線與百萬YouTuber滴妹高度相似，過去不斷有傳聞猜測兩人其實是同一人，加上阿滴曾在線下活動被目擊，讓話題持續延燒，為了證明兩人的聲音究竟有多相似，真理果與滴妹在直播中進行了多項有趣的聲音實驗，現場打惡作劇電話給阿滴、超粒方與魚乾等親友，結果成功騙過不少人。儘管聲音極度相似，滴妹也分析了兩人聲線其實有很多細微差異，例如真理果的發聲位置帶有較多鼻音，而滴妹則多用喉嚨發音，但如果是在激動大笑或飆高音時，兩人的聲音聽起來就會完全一樣，滴妹也透露，自己在做過切除鼻息肉手術前，鼻音較重，當時的聲音其實與真理果更像。這場同框直播讓許多網友開玩笑表示滴妹根本是會腹語術，兩人一起講話簡直像是一種環繞音效，作為這次愚人節企劃的重頭戲，真理果將在4月1日當天化身為「再睡五分鐘」的一日店長，並推出期間限定的聯名飲品「茶泡奶蓋」，活動期間從4月1日至4月15日採每日限量販售。除了味覺上的驚喜，這次聯動還結合了聽覺上的互動體驗，讓粉絲全面參與，企劃團隊特別推出了聲紋測驗，粉絲只要掃描聯名飲品吊卡上的QR碼，就能連結到包含10題語音的「猜猜我是誰」挑戰，據說連「再睡五分鐘」的員工以及經紀人平均都只能拿到約四、五十分。真理果與滴妹這場引發愚人節企劃直播，背後的關鍵推手其實正是滴妹的哥哥阿滴，滴妹分享，因為阿滴非常熱愛愚人節，特別喜歡看到網路上因真假難辨所產生的混亂感，因此主動向品牌提議了這次的合作，隨著真相大白，粉絲們也終於鬆了一口氣，確認真理果不僅沒有要畢業，還將迎來出道三周年的重大發表。