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滿島光24歲閃婚導演石井裕也 6年後宣布離婚

滿島光認愛永山絢斗 多年好友成戀人

▲2016年離婚後，滿島光隨即被拍到與瑛太的弟弟永山絢斗（如圖）曖昧，隨後雙方經紀公司證實戀情。（圖／翻攝自jumpeiyamada IG）

滿島光宣布再婚 對象是「天菜男模」淺野啓介

▲滿島光今拋出震撼彈，與模特兒男友淺野啓介（如圖）共同發表結婚聲明，透露雙方已正式成為夫妻。（圖／淺野啓介IG @keisukeasano_）

日本「初戀女神」滿島光今（30）日中午在IG公布再婚喜訊，與模特兒淺野啓介正式登記結婚，同時也公開懷孕消息，雙喜臨門讓粉絲們又驚又喜！回顧滿島光過往感情，24歲時與導演石井裕也因合作電影《來自河底的問候》擦出愛火，並於2010年閃婚，然而這段婚姻僅維持6年就結束。滿島光離婚後，公開認愛永山瑛太的弟弟永山絢斗，不過兩人最後也未能修成正果。滿島光靠著清新、甜美的形象圈粉，是許多人心目中的女神。提到她過往的感情，2010年滿島光擔任電影《來自河底的問候》主演，與導演石井裕也結識，當時24歲的她和對方交往一年半後就發表結婚聲明，震驚演藝圈。但兩人結婚六年後便以離婚收場，傳出婚變原因是想法不同，決定分道揚鑣。2016年離婚後，滿島光隨即被拍到與瑛太的弟弟永山絢斗曖昧，雙方經紀公司也證實戀情，讓這段相差4歲的「姐弟戀」受到外界矚目。永山絢斗不僅是滿島光恢單後唯一公開承認的男友，兩人一直以來還是非常要好的朋友，因拍攝電影《海邊的生與死》產生情愫，從好友發展成為戀人，甚至不避諱合體出席電影首映會。不過，滿島光與永山絢斗工作滿檔，傳出因聚少離多，交往一年多後就面臨分手危機，直到2019年滿島光在節目中透露「要趕快找新對象」，外界才得知兩人已分手。之後永山絢斗因涉毒被逮，滿島光則忙於工作，兩人漸行漸遠未再有聯繫。滿島光今拋出震撼彈，與模特兒男友淺野啓介共同發表結婚聲明，透露雙方已正式成為夫妻，並進一步表示「肚子裡已經孕育著新的生命」，雙喜臨門迎來網友恭喜。淺野啓介有著深邃五官、精壯肌肉線條，IG上吸引21萬名粉絲追蹤，版面上也有不少養眼身材照，與滿島光十分速配，男帥女美的組合也引來眾人祝福。