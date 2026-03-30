LINE官方今（30）日正式發出公告，LINE應用程式頁面正逐步進行改版，並將陸續從部分帳號開始套用新介面。根據LINE支援中心最新公告，這次調整後，「聊天」頁面最上方將新增「好友」分頁，部分功能操作方式也會一併變更，不過由於採分批更新，不同用戶實際收到新版介面的時間可能不同。
LINE台灣早在3月17日的媒體活動中，就曾預告聊天室會在3月底迎來重大改版，並透露大方向將跟進日本新版介面。當時外界觀察，日本版本已把「聊天」與「好友」整合在同一分頁，用戶可直接在聊天頁面中切換尋找好友，跨聊天室找相簿也變得更直覺，如今官方支援中心公告，也等於正式證實這波更新已經開始上路。
新版聊天頁面新增好友分頁
根據LINE官方說明，這次最明顯的變化，就是在「聊天」頁面上方新增「好友」分頁，未來不必再像過去一樣，得在不同頁面間反覆切換找人。LINE也表示，當新的「聊天」頁面套用完成後，系統會顯示說明畫面，引導用戶了解新的操作方式；若暫時不想查看，也可選擇「稍後再說」。
新介面分批推送
若從先前曝光的日本版介面來看，新版不只把聊天與好友功能整合，還加入「與好友的相簿」專區，方便一次彙整查看不同聊天室中的相簿內容，解決不少人常忘記照片到底傳在哪個聊天室的困擾。此外，建立聊天室、建立群組、加入好友，以及顯示或掃描QR碼等常用功能，也被整合進「＋」號按鈕中，讓畫面看起來更簡潔。新介面將從3月30日分批推送，還沒看到新介面的用戶可能就需要再多等等了。
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新版聊天頁面新增好友分頁
根據LINE官方說明，這次最明顯的變化，就是在「聊天」頁面上方新增「好友」分頁，未來不必再像過去一樣，得在不同頁面間反覆切換找人。LINE也表示，當新的「聊天」頁面套用完成後，系統會顯示說明畫面，引導用戶了解新的操作方式；若暫時不想查看，也可選擇「稍後再說」。
新介面分批推送
若從先前曝光的日本版介面來看，新版不只把聊天與好友功能整合，還加入「與好友的相簿」專區，方便一次彙整查看不同聊天室中的相簿內容，解決不少人常忘記照片到底傳在哪個聊天室的困擾。此外，建立聊天室、建立群組、加入好友，以及顯示或掃描QR碼等常用功能，也被整合進「＋」號按鈕中，讓畫面看起來更簡潔。新介面將從3月30日分批推送，還沒看到新介面的用戶可能就需要再多等等了。