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▲被網友猜測的「女頂流」名單之一迪麗熱巴，新劇《白日提燈》剛開播。（圖／微博＠白日提燈官微）

中國娛樂圈近日爆出震撼消息，一名自稱律師事務所員工的網友於昨（29）日爆料，指稱某位女性頂流藝人正深陷合約糾紛，遭經紀公司開出高達3億人民幣（約台幣14億元）的天價索賠金。由於金額驚人，消息瞬間衝上熱搜榜首，引發外界高度關注，女星趙露思、迪麗熱巴、白鹿、鞠婧禕等人都被點名。爆料者還透露，由於涉及金額非常龐大，法律程序相當繁瑣，經紀公司疑似有意透過法律手段拉長戰線，祭出拖延戰術來限制藝人的發展空間。在官司未了結前，這位大咖女頂流恐怕將要面臨無法接演新作或商務代言的困境，無疑是在消耗藝人的黃金演藝期。儘管爆料者僅以「女頂流」代稱，並未指名道姓，但網友已展開地毯式搜尋。其中曾多次傳出合約爭議的鞠婧禕被認為可能性最高。此外，迪麗熱巴、趙露思和白鹿等人也被列入討論名單。不少網友對於「14億解約金」直呼難以想像，感嘆這數字根本是普通人幾輩子都賺不到的天文數字。遭點名的女星們皆未對此做出正式回應，目前都各自忙於事業。鞠婧禕近期仍專注於古裝劇拍攝，迪麗熱巴有多部待播作品蓄勢待發，像是新劇《白日提燈》已經在本月28日首播，白鹿剛憑藉《唐宮奇案之青霧風鳴》再獲演技好評，趙露思則被網友爆料4月將進組拍攝新劇《綰青絲》，因此外界對於傳聞中的女大咖明星是誰，依然還是摸不著頭緒。