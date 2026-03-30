台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）兒童節連假又有新品上架！官方今（30）日宣布將在4月3日（五）上架「Practice Makes Perfect」系列商品，是以格鬥屬性寶可夢們努力訓練的模樣為主題，其中更有超可愛「路卡利歐手機架」，同時也有不用排隊的線上購買方式！
台灣寶可夢中心4月新品27款！路卡利歐手機架超可愛
台灣寶可夢中心表示，將在2026年4月3日上架「Practice Makes Perfect 」系列，以格鬥屬性寶可夢們努力訓練的模樣為主題的多款新商品。
本次商品陣容包含可自由彎曲手腳、可擺姿勢毛絨玩具(火爆猴、飛腿郎、路卡利歐、摔角鷹人)，以及以怪力為設計靈感的磁吸式開瓶器，還有按壓腳部就能讓手臂動起來的毛絨玩具等，充滿玩心與創意的獨特商品，而最受粉絲關注的就是「路卡利歐的手機架」。
長袖T恤在雙袖線條上印有「道具」圖案，胸前與背面則有精緻刺繡作為點綴，也可以搭配附有路卡利歐徽章的2Way收納包，享受輕鬆休閒的穿搭風格。此外還有3款和風悠遊卡同步上架，一共27款全新商品在本次清明兒童連假上架開賣！
如果是假日不想跑一趟信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，「Practice Makes Perfect 系列商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於4月3日（五）16時00分開始販售。
■4月3日寶可夢中心商品詳細價目表
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-噴火龍 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-路卡利歐 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-甲賀忍蛙 $350
可擺姿勢毛絨玩具 Practice Makes Perfect (火爆猴) $520
可擺姿勢毛絨玩具 Practice Makes Perfect (飛腿郎) $520
可擺姿勢毛絨玩具 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $520
可擺姿勢毛絨玩具 Practice Makes Perfect (摔角鷹人) $520
毛絨玩具 Practice Makes Perfect (怪力) $840
抱枕 Practice Makes Perfect (不良蛙) $780
牙刷架 Practice Makes Perfect (師父鼬) $500
吉祥物夾子 Practice Makes Perfect (穿著熊) $410
軟膠磁鐵掛勾 Practice Makes Perfect (戰舞郎) $500
長袖T恤 Practice Makes Perfect Free Size $1,100
防風外套 Practice Makes Perfect (路卡利歐) Free Size $2,220
髮帶 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $380
2Way收納包 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $540
托特包 Practice Makes Perfect $720
毛巾 Practice Makes Perfect $430
磁吸式開瓶器 Practice Makes Perfect (怪力) $650
手機架 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $780
尺 Practice Makes Perfect (飛腿郎) $180
迷你壓克力立牌 Practice Makes Perfect $200
A4文件夾2入組 Practice Makes Perfect $140
綜合貼紙 Practice Makes Perfect $150
紙膠帶2入組 Practice Makes Perfect $180
便條紙組 Practice Makes Perfect $250
造型貼紙2入組 Practice Makes Perfect $130
台灣寶可夢中心4月入店整理券發放實施日期
2026年4月3日（五）、11日（六）、18日（六）、25日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
台灣寶可夢中心表示，將在2026年4月3日上架「Practice Makes Perfect 」系列，以格鬥屬性寶可夢們努力訓練的模樣為主題的多款新商品。
本次商品陣容包含可自由彎曲手腳、可擺姿勢毛絨玩具(火爆猴、飛腿郎、路卡利歐、摔角鷹人)，以及以怪力為設計靈感的磁吸式開瓶器，還有按壓腳部就能讓手臂動起來的毛絨玩具等，充滿玩心與創意的獨特商品，而最受粉絲關注的就是「路卡利歐的手機架」。
長袖T恤在雙袖線條上印有「道具」圖案，胸前與背面則有精緻刺繡作為點綴，也可以搭配附有路卡利歐徽章的2Way收納包，享受輕鬆休閒的穿搭風格。此外還有3款和風悠遊卡同步上架，一共27款全新商品在本次清明兒童連假上架開賣！
如果是假日不想跑一趟信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，「Practice Makes Perfect 系列商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於4月3日（五）16時00分開始販售。
■4月3日寶可夢中心商品詳細價目表
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-噴火龍 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-路卡利歐 $350
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-甲賀忍蛙 $350
可擺姿勢毛絨玩具 Practice Makes Perfect (飛腿郎) $520
可擺姿勢毛絨玩具 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $520
可擺姿勢毛絨玩具 Practice Makes Perfect (摔角鷹人) $520
抱枕 Practice Makes Perfect (不良蛙) $780
吉祥物夾子 Practice Makes Perfect (穿著熊) $410
軟膠磁鐵掛勾 Practice Makes Perfect (戰舞郎) $500
防風外套 Practice Makes Perfect (路卡利歐) Free Size $2,220
髮帶 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $380
2Way收納包 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $540
托特包 Practice Makes Perfect $720
毛巾 Practice Makes Perfect $430
磁吸式開瓶器 Practice Makes Perfect (怪力) $650
手機架 Practice Makes Perfect (路卡利歐) $780
尺 Practice Makes Perfect (飛腿郎) $180
迷你壓克力立牌 Practice Makes Perfect $200
A4文件夾2入組 Practice Makes Perfect $140
綜合貼紙 Practice Makes Perfect $150
紙膠帶2入組 Practice Makes Perfect $180
便條紙組 Practice Makes Perfect $250
造型貼紙2入組 Practice Makes Perfect $130
2026年4月3日（五）、11日（六）、18日（六）、25日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。