我是廣告 請繼續往下閱讀

亞太棒球場遭惡球迷掌摑！工讀生「嘴巴流血

」驗傷結果出爐

▲亞太棒球場實施人流管制，因此工作人員上前勸導男子不要倚靠欄杆，並提醒勿在走道停留影響動線，沒想到男子情緒爆發，動手對蔡姓工讀生掌摑。（圖／翻攝自Threads@huhu_artnhandmade）

掌摑惡球迷遭列入黑名單！中職：永久禁止入場 家屬要告到底

台南亞太棒球場開幕戰發生暴力事件，一名49歲男子疑因不滿人流管制規勸，當場情緒失控，竟出手掌摑20歲蔡姓工讀生，引發外界譁然。蔡姓工讀生送醫驗傷後，稍早傷勢結果出爐，確認聽力未受損，但出現左臉挫傷、頭暈及口腔黏膜擦傷等情況。除了中職聯盟宣布將施暴者列入黑名單，永久禁止入場之外，蔡姓工讀生妹妹也表示一定會追究法律責任，「絕對告到底。」事發當時亞太棒球場正在實施人流管制，工作人員上前勸導男子不要倚靠欄杆，並提醒勿在走道停留影響動線。然而男子非但不配合，還與工作人員爆發口角。隨後20歲蔡姓工讀生上前協助處理，試圖解決衝突，未料對方情緒突然失控，竟當眾揮出一記重重的耳光，力道之大讓蔡姓工讀生當場重心不穩，差點跌倒，甚至有現場球迷目擊嘴巴流血等傷勢。中華職棒聯盟對此表達強烈譴責，第一時間安排聯盟主管陪同工讀生完成驗傷、報案與提告程序，並宣布將施暴男子列入球場黑名單，禁止其再進場觀賽。根據《ETToday新聞雲》報導，受害的蔡姓工讀生驗傷結果稍早出爐，警方表示，該名施暴男子當晚已被依法移送，後續將依傷害罪嫌進行偵辦。至於蔡姓工讀生的妹妹則強調將追究到底，「謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」