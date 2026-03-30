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▲全台最愛點兒童餐點的前三大城市為桃園、台中與宜蘭，其中宜蘭年成長達 4 成。（圖／官方提供）

「汪汪隊」立大功！授權角色商品買氣狂飆5成

寵物商機成兒童節新戰場

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▲汪汪隊立大功！2025年foodpanda數據顯示帶有卡通授權角色的商品買氣狂飆5成，其中汪汪隊、巧虎與粉紅豬小妹最受歡迎。（圖／官方提供）

迎接兒童節，外送平台foodpanda今（30）日公布最新「兒童經濟」觀察數據，發現現代小家庭與雙薪家庭逐漸將兒童餐點視為日常剛需，全台最愛點兒童餐的城市由「桃園」奪下冠軍；而，不僅餐飲買氣旺，就連毛小孩也來搶佔兒童節商機，寵物商品銷量大增3成。根據foodpanda平台數據顯示，全台最愛點兒童餐點的前三大城市依序為桃園、台中與宜蘭，其中宜蘭地區的年成長高達4成，為全台成長最快速的區域。平台中最受歡迎的兒童餐點界「御三家」由麥當勞、Sukiya與CoCo壹番屋咖哩拿下，整體年成長達3成，年度銷售額近5000萬元。除了美食外送，家長在孩子的日常照護上也相當捨得花錢，數據顯示，兒童藥妝與保健品2025年整體業績年增約2成，熱銷主力為清潔商品、日常照護與營養保健。特別的是，帶有卡通授權角色的商品買氣狂飆5成，其中以「汪汪隊立大功」、「巧虎」與「粉紅豬小妹」最受小朋友歡迎。熱銷品項包含兒童牙膏、防曬乳，以及葉黃素、益生菌等保健食品。有趣的是，隨著台灣毛小孩登記飼養數量已超越每年新生兒數，兒童節也悄然轉變為另類的毛孩節。foodpanda 觀察指出，2025 年兒童節檔期寵物商品年成長達 3 成。看準此波寵物商機，平台於4月1日至4月20日攜手寵物公園、東森寵物等通路推出線上寵物展，祭出最低5折起優惠。4月1日至30日，於指定餐廳消費滿299元輸入優惠碼【放肆叫外送】享85折優惠，最高可折45元。4月1日至30日，下訂指定餐廳滿額，輸入優惠碼 【天天爽】 最高可折抵 120 元。4月1日至30日，指定用戶訂購全家、統一超商滿299元，或家樂福、全聯等各大通路達指定門檻，輸入優惠碼【放肆買生鮮】享79折至88折不等之優惠。