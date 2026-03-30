麥當勞表示，今（30）日起全台門市新增10家奶昔試賣餐廳，現在目前全台共22家奶昔限定店，店名、地址資訊一次整理；4月1日愚人節開吃「韓風香蒜甘醬炸雞腿」新品，還有機會獲得「雪碧迷你相機」；搶先預告「迷你Q紫薯」4月15日好評回歸。
麥當勞：「奶昔現省10元」今起新增10家店！全台22家奶昔限定店一覽
麥當勞奶昔限定店大量增加！今3月30日起新增10家奶昔限定店試賣餐廳，目前全台共22家餐廳喝得到麥當勞奶昔。
而且即日起至4月28日，麥當勞「奶昔現省10元」只要優惠價69元（原價單點79元）。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
台北館前餐廳：台北市中正區館前路8號
台北西湖餐廳：台北市內湖區內湖路一段283號
台北光復餐廳：台北市大安區光復南路286號
板橋重慶餐廳：新北市板橋區重慶路23號
基隆義六餐廳：基隆市信義區信一路91號
中壢中央餐廳：桃園市中壢區復興路57號
新竹經國二餐廳：新竹市香山區經國路三段11號
竹北自強南餐廳：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份餐廳：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中復興三餐廳：台中市南區復興路三段41號
中港四餐廳：台中市西區臺灣大道二段412號
南投南崗餐廳：南投縣南投市南崗二路313號
彰化金馬餐廳：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
斗六雲林餐廳：雲林縣斗六市雲林路二段241號
嘉義北港餐廳：嘉義市西區北港路253號
嘉義民雄餐廳：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學餐廳：台南市東區大學路26號
高雄五福餐廳：高雄市新興區五福二路258號
屏東復興餐廳：屏東縣屏東市復興路220號
羅東興東餐廳：宜蘭縣羅東鎮興東路73號
花蓮中正餐廳：花蓮縣花蓮市中正路625號
台東農會餐廳：台東縣台東市新生路191號
麥當勞：「韓風香蒜甘醬」新品！送「雪碧迷你相機」 菜單假一覽
鎖定喜歡韓國美食的台灣胃，麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列，選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」的濃郁蒜香結合醬油香氣，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）開吃：
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿（2塊）」單點134元、經典套餐199元。
◾️「韓風香蒜甘醬雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。
並與雪碧合作，於麥當勞APP推出期間限定抽獎活動，4月2日至4月21日，會員使用優惠券，購買「韓風香蒜甘醬炸雞腿」套餐或「韓風香蒜甘醬雞腿堡」套餐，即贈送「小杯雪碧」；兩張優惠券皆使用的消費者即可參加抽獎，有機會贏得限量「雪碧 蒜你會拍迷你相機」乙份（隨機抽出1,000位）。
麥當勞：「迷你Ｑ紫薯」4/15好評回歸！50元套餐加購優惠
麥當勞「迷你Q紫薯」即將好評回歸！擁有獨特齒輪造型，一口咬下酥脆口感好驚喜，外層以台農73號紫玉地瓜、包覆台農57號黃地瓜內餡，兩種樸實蜜香超療癒。
麥當勞「迷你Q紫薯」將於4月15日至5月26日開賣（若提早售完以提早售完日為準），單點59元（每份5入），套餐加購優惠價50元。
SUKIYA：「蜜桃春櫻冰霜奶昔」新口味開賣！
不只麥當勞有奶昔可以喝，來自日本的丼飯專門店SUKIYA，其實也有引進「冰霜奶昔」。現在最新推出「蜜桃春櫻冰霜奶昔」新口味、中杯55元（可外帶）；另有「牛奶冰霜奶昔」49元、「草莓冰霜奶昔」55元。
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麥當勞奶昔限定店大量增加！今3月30日起新增10家奶昔限定店試賣餐廳，目前全台共22家餐廳喝得到麥當勞奶昔。
而且即日起至4月28日，麥當勞「奶昔現省10元」只要優惠價69元（原價單點79元）。
「麥當勞奶昔」全台22家限定店 資訊一覽
時間：上午10:30起至晚上10:00
地點：全台22家門市餐廳試賣。
價格：香草、草莓兩款口味，3月30日至4月28日優惠價69元（原價單點79元）。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔專頁
台北館前餐廳：台北市中正區館前路8號
台北西湖餐廳：台北市內湖區內湖路一段283號
台北光復餐廳：台北市大安區光復南路286號
板橋重慶餐廳：新北市板橋區重慶路23號
基隆義六餐廳：基隆市信義區信一路91號
中壢中央餐廳：桃園市中壢區復興路57號
新竹經國二餐廳：新竹市香山區經國路三段11號
竹北自強南餐廳：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份餐廳：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中復興三餐廳：台中市南區復興路三段41號
中港四餐廳：台中市西區臺灣大道二段412號
南投南崗餐廳：南投縣南投市南崗二路313號
彰化金馬餐廳：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
斗六雲林餐廳：雲林縣斗六市雲林路二段241號
嘉義北港餐廳：嘉義市西區北港路253號
嘉義民雄餐廳：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學餐廳：台南市東區大學路26號
高雄五福餐廳：高雄市新興區五福二路258號
屏東復興餐廳：屏東縣屏東市復興路220號
羅東興東餐廳：宜蘭縣羅東鎮興東路73號
花蓮中正餐廳：花蓮縣花蓮市中正路625號
台東農會餐廳：台東縣台東市新生路191號
鎖定喜歡韓國美食的台灣胃，麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列，選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」的濃郁蒜香結合醬油香氣，4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）開吃：
◾️「韓風香蒜甘醬炸雞腿（2塊）」單點134元、經典套餐199元。
◾️「韓風香蒜甘醬雞腿堡」單點124元、經典套餐189元。
並與雪碧合作，於麥當勞APP推出期間限定抽獎活動，4月2日至4月21日，會員使用優惠券，購買「韓風香蒜甘醬炸雞腿」套餐或「韓風香蒜甘醬雞腿堡」套餐，即贈送「小杯雪碧」；兩張優惠券皆使用的消費者即可參加抽獎，有機會贏得限量「雪碧 蒜你會拍迷你相機」乙份（隨機抽出1,000位）。
麥當勞「迷你Q紫薯」即將好評回歸！擁有獨特齒輪造型，一口咬下酥脆口感好驚喜，外層以台農73號紫玉地瓜、包覆台農57號黃地瓜內餡，兩種樸實蜜香超療癒。
麥當勞「迷你Q紫薯」將於4月15日至5月26日開賣（若提早售完以提早售完日為準），單點59元（每份5入），套餐加購優惠價50元。
不只麥當勞有奶昔可以喝，來自日本的丼飯專門店SUKIYA，其實也有引進「冰霜奶昔」。現在最新推出「蜜桃春櫻冰霜奶昔」新口味、中杯55元（可外帶）；另有「牛奶冰霜奶昔」49元、「草莓冰霜奶昔」55元。