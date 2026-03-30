本演技派女星滿島光今（30）日拋出震撼彈，開心向大眾宣布再婚懷孕喜訊，邁入人生新階段，消息一出立刻湧入大批粉絲的熱烈祝福。而對於台灣粉絲而言，2024年3月她參與高雄「大港開唱」仙氣飄飄嗨唱王菲〈夢中人〉、對台灣觀眾大秀台語問候「呷霸沒？」都是收藏在心裡的美好回憶。
女神升格當媽！滿島光喜迎人生新階段
以《First Love初戀》、《四重奏》等神劇紅遍全亞洲的滿島光，今日正式對外公開再婚懷孕的好消息。她將暫時放慢工作腳步，迎接新生命的到來。許多台灣網友得知消息後，紛紛在社群平台上狂刷恭喜。
回顧2024年3月底，滿島光受邀擔任一年一度高雄「大港開唱」的「大港女神」，那是她帶給台灣樂迷最瘋狂的一夜。當時她身穿一襲白色薄紗洋裝，內搭金色小可愛若隱若現，一連帶來〈Suffocation〉、〈群青〉、〈eden〉。唱到激動處，她甚至脫掉外衣，讓全場粉絲瞬間暴動。除了大秀唱跳實力，滿島光還以中文甜喊：「大家好，我是滿島光，你們想我嗎？一起吃飯吧！」還接地氣地用台語問候全場「呷霸沒？」，融化了台灣歌迷的心。
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以《First Love初戀》、《四重奏》等神劇紅遍全亞洲的滿島光，今日正式對外公開再婚懷孕的好消息。她將暫時放慢工作腳步，迎接新生命的到來。許多台灣網友得知消息後，紛紛在社群平台上狂刷恭喜。
回顧2024年3月底，滿島光受邀擔任一年一度高雄「大港開唱」的「大港女神」，那是她帶給台灣樂迷最瘋狂的一夜。當時她身穿一襲白色薄紗洋裝，內搭金色小可愛若隱若現，一連帶來〈Suffocation〉、〈群青〉、〈eden〉。唱到激動處，她甚至脫掉外衣，讓全場粉絲瞬間暴動。除了大秀唱跳實力，滿島光還以中文甜喊：「大家好，我是滿島光，你們想我嗎？一起吃飯吧！」還接地氣地用台語問候全場「呷霸沒？」，融化了台灣歌迷的心。