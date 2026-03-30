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▲滿島光（如圖）升格當媽，人生邁入下一個階段。圖為她2024年來台在大港開唱獻唱。（圖／出日音樂提供）

致敬王菲的背後洋蔥 〈夢中人〉改變了她的人生

滿島光愛台灣美食！永遠的麵線女神

本演技派女星滿島光今（30）日拋出震撼彈，開心向大眾宣布再婚懷孕喜訊，邁入人生新階段，消息一出立刻湧入大批粉絲的熱烈祝福。而對於台灣粉絲而言，2024年3月她參與高雄「大港開唱」仙氣飄飄嗨唱王菲〈夢中人〉、對台灣觀眾大秀台語問候「呷霸沒？」都是收藏在心裡的美好回憶。以《First Love初戀》、《四重奏》等神劇紅遍全亞洲的滿島光，今日正式對外公開再婚懷孕的好消息。她將暫時放慢工作腳步，迎接新生命的到來。許多台灣網友得知消息後，紛紛在社群平台上狂刷恭喜。回顧2024年3月底，滿島光受邀擔任一年一度高雄「大港開唱」的「大港女神」，那是她帶給台灣樂迷最瘋狂的一夜。當時她身穿一襲白色薄紗洋裝，內搭金色小可愛若隱若現，一連帶來〈Suffocation〉、〈群青〉、〈eden〉。唱到激動處，她甚至脫掉外衣，讓全場粉絲瞬間暴動。除了大秀唱跳實力，滿島光還以中文甜喊：「大家好，我是滿島光，你們想我嗎？一起吃飯吧！」還接地氣地用台語問候全場「呷霸沒？」，融化了台灣歌迷的心。當年在大港的歌單中，最讓台下驚豔的莫過於她翻唱了王菲的經典名曲〈夢中人〉。這首歌對滿島光有著極其深遠的意義。早年以女團身分出道的她，在團體解散後曾一度陷入人生低潮。直到她看了由王家衛執導、王菲主演的電影《重慶森林》，深深被王菲充滿靈氣的精湛演技打動，才下定決心轉型成為演員。在台灣的舞台上選唱這首歌，是向偶像致敬，也是對自己演藝生涯的溫柔回顧。除了音樂與戲劇，滿島光對台灣的美食也情有獨鍾。早在參加金馬獎頒獎典禮與許光漢同台時，她就曾脫口而出「我愛麵線」，成為典禮上的爆笑亮點。後來來台開唱，主辦單位也特地為她準備了心心念念的台灣麵線。現在歌迷們除了送上最誠摯的祝福，也期盼滿島光未來能帶著孩子再次造訪寶島，重溫她最愛的台灣味。