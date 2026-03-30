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中國歌手單依純未經授權，就在演唱會上演唱李榮浩的〈李白〉，歌詞和旋律還大肆修改，雙方開戰。有網友翻出演員孟子義之前在節目上玩遊戲，戴著耳機猜歌名，隊友念了兩句單依純版本的〈李白〉歌詞，孟子義下意識就問，「她加那麼多詞，李白同意嗎？」李雪琴在一旁笑說，「李榮浩同意就行。」雖然當時替節目製造不少笑料，不過如今看來，不少人都說連演員孟子義都知道行規，誇她，「孟姐這超前的版權意識。」孟子義曾在節目上玩傳聲遊戲，答案是「我本是輔助，今晚來打野」，這是單依純在《歌手2025》中改編版〈李白〉的開頭歌詞，孟子義完全沒聽過，還問這是〈李白〉原本就有的詞嗎？隊友告訴她，是單依純自己加的，孟子義驚訝秒問，「她加這麼多詞，李白同意嗎？」李雪琴一聽馬上笑出來，虧孟子義，「李榮浩同意就行，李白同不同意，問不著了！」孟子義無奈說，「我意思就是李榮浩同不同意！」李雪琴又說，「李榮浩同意。」雖該集節目笑料不斷，但這個片段如今也被拿來做成哏圖，有人大讚孟子義根本是預言家，「這超前的版權意識」、「還得是孟姐」、「連演員都知道歌手版權問題」、「李榮浩真的不同意」。