我是廣告 請繼續往下閱讀

特斯拉 Model Y：無懼新制，純電休旅標竿再奪 5 星

▲Tesla Model Y 在更嚴苛的新版規則下，依然展現出極高水準的防護能力，在成人與兒童保護雙雙拿下近 9 成的高分。（圖／TNCAP）

中華 Zinger：安全輔助掛蛋，第二排座椅成「0 星」致命傷

▲Zinger 則因撞擊時發生座椅鎖扣脫開等嚴重問題，最終僅獲得 0 顆星評價。（圖／TNCAP）

▲商旅級距中極具買氣的 CMC Zinger（本次受測為 5 人座標緻型），在面對比現行強制性法規更嚴格的 TNCAP 測試時，只抱回0星評等。（圖／TNCAP）

TNCAP 2.0 難度翻倍：更貼近台灣「機車王國」用路情境

交通部今（30）日正式公布 2026 年第 1 季 TNCAP 台灣新車安全評等結果。本季迎來首度實施、難度大幅提升的「第 2 版」全新測試標準，首波受測車輛為國內暢銷電動休旅 Tesla Model Y，以及商旅霸主 CMC 中華 Zinger。面對更嚴苛的考驗，兩款車的命運大不相同，首先是特斯拉毫無懸念再次奪下最高 5 顆星殊榮，但中華則因撞擊時發生座椅鎖扣脫開等嚴重問題，最終僅獲得 0 顆星評價。作為國內最暢銷的純電與豪華休旅車款，改款後的 Tesla Model Y 在更嚴苛的新版規則下，依然展現出極高水準的防護能力。除了在成人與兒童保護雙雙拿下近 9 成的高分外，Model Y 更順利通過了新制增設的「電動車專屬撞擊後觸電保護」測試，成功取得認證標章。本次受驗車款為 RWD 後輪驅動版，其優異的評等結果也同步適用於 Long Range 長續航與 Performance 高性能版本。相當受到商旅車主喜愛的 CMC Zinger（本次受測為 5 人座標緻型），在面對比現行強制性法規更嚴格的新版本 TNCAP 測試時，暴露出防護結構的弱點，最終抱回 0 顆星，成人保護為43%，兒童保護33%，弱勢道路使用者保護40%，安全輔助為0%。TNCAP 報告特別指出其失分關鍵如下：在進行「前方偏置撞擊」與「前方全寬撞擊」時，第二排座椅的其中一個椅腳鎖扣發生脫開現象。在「前方全寬撞擊」測試後，第二排其中一個座椅甚至發生安全帶脫開的嚴重狀況，導致乘客保護力大幅下降。(註：此 0 星評等僅適用於全車系 5 人座車型)交通部指出，今年首度上路的「第 2 版 TNCAP」，不僅融入了新版 Euro NCAP 的嚴格規則，更針對台灣在地化需求進行了調整，首先是，新增針對「自行車情境」的緊急煞車輔助（AEB），以及針對「機車情境」的盲點輔助系統測試。再來是增列電動車碰撞後的觸電保護檢測。除此之外，改版後的成績報告呈現方式將比過去更為清楚易懂。專家坦言，在新制的嚴苛標準下，即使是過去在第 1 版拿過 5 星的優等生，現在重新測試也可能掉到 3 或 4 顆星。隨著 Q1 成績揭曉，交通部也預告，下一季（Q2）將由接力接受公費測試，表現如何備受市場關注。