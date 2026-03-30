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蔣男道歉聲明全文如下：

▲蔣男道歉聲明。（圖／翻攝蔣男臉書）

台南亞太棒球場開幕戰發生暴力事件！29日一名49歲蔣姓男子，疑因靠在欄杆上，被工作人員勸導回座位，引發不滿，竟當場情緒失控，出手掌摑20歲蔡姓工讀生，造成他出現左臉挫傷、頭暈及口腔黏膜擦傷等情況，除了中職聯盟宣布將施暴者列入黑名單，永久禁止入場之外，工讀生也完成驗傷並向蔣男提告傷害、公然侮辱。眼見事件越演越烈，稍早蔣男也在臉書發聲道歉，強調此事是他的個人行為，與公司無關，也請大家不要騷擾他無辜的家人，承諾將承擔責任、認真反省，希望社會大眾給他重新改過的機會。回顧事件，29日事發時，當時亞太棒球場正在實施人流管制，工作人員上前勸導49歲蔣姓男子不要倚靠欄杆，並提醒勿在走道停留影響動線，然而蔣男非但不配合，還與工作人員爆發口角。隨後20歲蔡姓工讀生上前協助處理，試圖解決衝突，未料蔣男突情緒失控，竟當眾揮出一記重重的耳光，力道之大讓蔡姓工讀生當場重心不穩，差點跌倒，甚至有現場球迷目擊嘴巴流血等傷勢。根據《ETToday新聞雲》報導，受害的蔡姓工讀生驗傷結果稍早出爐，確認聽力未受影響，但出現左臉挫傷、頭暈，以及左側口腔黏膜擦傷等症狀，後續仍需持續觀察是否有其他不適反應。如今蔣男不僅被公司切割丟了工作、成為球場黑名單外，還被蔡姓工讀生提告傷害及公然侮辱，為這失控的一把掌，付出慘痛代價。各位媒體朋友、社會大眾，大家好.....我是本次事件的當事人。對於昨天在亞太棒球場發生的事情，我必須說――這是我無法推卸的錯。因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。我知道，任何言語都無法彌補已經造成的傷害。不論是身體上的傷，還是心理上的驚嚇，這些後果都必須由我一個人承擔。同時，我的行為，也讓社會感到不安，讓關心這件事的人失望，這一切都是我個人的過錯。這件事情，是我個人的行為，與公司無關。也請不要騷擾我無辜的家人，他們真的是無辜的公司長期以來對我的栽培與支持，我不但沒有珍惜，反而讓公司蒙受傷害與壓力。對公司、對所有同事，我內心充滿愧疚，我深深道歉。對於後續的責任，無論是法律責任，或任何該承擔的後果，我都不會逃避、也不會推諉。我會誠實面對，一一承擔。我不敢奢求原諒，但仍懇請社會大眾，在我承擔責任、認真反省之後，能給我一個重新改過的機會。最後，再次向受害者、向公司、向社會大眾一一致上最深的歉意。