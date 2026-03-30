有一位24歲的網友在Dcard分享，自己在一處社區擔任夜班保全，月薪大約3萬8000元、月休10天，但感覺工作沒有什麼挑戰性，每天上班都在虛度時間的感覺，猶豫要不要趁年輕出去闖一闖，但又擔心會太操受不了，PO一出引發其他網友熱議。
夜班保全工作超閒 沒挑戰性想轉職
原PO在Dcard以「做保全該怎麼調適太爽的心情」為題發文表示，自己現在擔任社區夜班保全，月休10天、月薪3萬8000元，現在已經做了一年了，每次上班就拿出筆電開始玩，巡邏一趟20分鐘就結束了，也沒有什麼事情要做。半夜的時候住戶睡了，原PO也跟著睡，住戶醒了他就跟著醒，早上都昏昏欲睡的，交接完回到家裡就繼續睡到下午。
起床後他會到海邊或公園散步抓寶可夢、玩皮克敏，然後準備上班，休假也只有跟朋友出門釣釣魚、吃東西，或是到操場跑個5到10公里。原PO表示，雖然自己偶爾會做一點兼職，但爽太久了又開始懷念苦日子，想要趁年輕時，換其他職業拚一下，「不然每天都好頹廢，但是又擔心太操自己受不了，也擔心後面還是回來當保全，是不是不如繼續當保全好？」
眾建議利用時間讀書 年輕人最好別做
PO文一出，有人問原PO在哪邊上班，他也想當原PO同事，原PO則透露，夜班保全幾乎都是這樣，多換幾個社區就會有，這個社區還是他的第一個派駐的社區，原PO也表示，保全萬年缺工，「最低標準就是你是個正常人就能上」。
也有其他人建議原PO，「你已比同年齡少走30年的路。直接原職待滿到退休」、「買點書來看，你這工作最多的就是時間，你還年輕，養成閱讀習慣，5年後你收入一定能高同齡人一大截」、「我也是從你這年紀開始幹保全，如果家裡有錢真的沒差，然後記得一定要投資指數，有錢的話到時候你要轉職也才有本金」。
過來人分享，自己現在28歲，也是擔任夜班保全，每個月上班288小時，領4萬5000元，現在已經做快半年，本來是想藉夜班有比較多空閒時間的時候，順便準備機車駕照考題，結果三分鐘熱度，最後都在看手機社群動態和YouTube。另外一位過來人則表示，自己也當過保全，但整個生活圈都被工作限制，每天要上12小時的班，很難跟親友聚會，高工時、低薪資、沒福利，奉勸年輕人不要做這個工作比較好。
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原PO在Dcard以「做保全該怎麼調適太爽的心情」為題發文表示，自己現在擔任社區夜班保全，月休10天、月薪3萬8000元，現在已經做了一年了，每次上班就拿出筆電開始玩，巡邏一趟20分鐘就結束了，也沒有什麼事情要做。半夜的時候住戶睡了，原PO也跟著睡，住戶醒了他就跟著醒，早上都昏昏欲睡的，交接完回到家裡就繼續睡到下午。
起床後他會到海邊或公園散步抓寶可夢、玩皮克敏，然後準備上班，休假也只有跟朋友出門釣釣魚、吃東西，或是到操場跑個5到10公里。原PO表示，雖然自己偶爾會做一點兼職，但爽太久了又開始懷念苦日子，想要趁年輕時，換其他職業拚一下，「不然每天都好頹廢，但是又擔心太操自己受不了，也擔心後面還是回來當保全，是不是不如繼續當保全好？」
PO文一出，有人問原PO在哪邊上班，他也想當原PO同事，原PO則透露，夜班保全幾乎都是這樣，多換幾個社區就會有，這個社區還是他的第一個派駐的社區，原PO也表示，保全萬年缺工，「最低標準就是你是個正常人就能上」。
也有其他人建議原PO，「你已比同年齡少走30年的路。直接原職待滿到退休」、「買點書來看，你這工作最多的就是時間，你還年輕，養成閱讀習慣，5年後你收入一定能高同齡人一大截」、「我也是從你這年紀開始幹保全，如果家裡有錢真的沒差，然後記得一定要投資指數，有錢的話到時候你要轉職也才有本金」。
過來人分享，自己現在28歲，也是擔任夜班保全，每個月上班288小時，領4萬5000元，現在已經做快半年，本來是想藉夜班有比較多空閒時間的時候，順便準備機車駕照考題，結果三分鐘熱度，最後都在看手機社群動態和YouTube。另外一位過來人則表示，自己也當過保全，但整個生活圈都被工作限制，每天要上12小時的班，很難跟親友聚會，高工時、低薪資、沒福利，奉勸年輕人不要做這個工作比較好。