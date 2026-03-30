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▲李國煌（左起）、林毓家、方甯、李銘順與導演張清峰一起前進國父紀念館宣傳《NO GOOD！歐吉桑》。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李國煌（左一）在夜市被影迷認出，開心合照。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李銘順（中）在夜市也有影迷一起合照。（圖／萬騰文化創意提供）

李銘順、李國煌及許效舜聯手合作的新片《NO GOOD！歐吉桑》即將上映，分別來自星、馬的李國煌和李銘順近日在台會合，昨（29）日前往國父紀念館與粉絲見面，兩人猛虧缺席的許效舜，李國煌打趣說道：「他長得比較遜色一點，所以沒來。」李銘順則說：「他講不停，給我很多hyper（亢奮）。」還稱許效舜很會幫人算命，李國煌直呼很準，表示他算出他們兩個很帥，結果他們果然都不用去韓國打「防腐劑」，聽得觀眾忍不住大笑。《NO GOOD！歐吉桑》集合李銘順、李國煌、許效舜這3位星馬與台灣的演藝界大哥，組合有新鮮感，加上年輕一輩的林毓家和方甯，老中青各代觀眾通殺。有鑑於近日國片都以「見面搏感情」的方式跑宣傳，他們也前進台北寧夏夜市、台中逢甲夜市、高雄瑞豐夜市掃街，許效舜人沒到場，只好被李銘順與李國煌在口頭上吃點豆腐，而他們開起跟他有關的玩笑，都能逗得觀眾大笑。該片近日搶先舉辦口碑試映會，李銘順、李國煌、林毓家、方甯及導演張清峰都到信義威秀影城與影迷見面，林毓家表示在電影裡跟爸爸吵架，代表年輕人，有自己的想法。他的同門師兄李銘順扮演他的爸爸，則笑回：「不是鼓勵大家跟長輩吵架喔。方甯則說道：「我就是在家裡搞笑，在他們吵架時換個氣氛的潤滑劑。」李國煌率隊驚喜繞行影廳全場，近距離與影迷互動，自嘲：「很像在選舉，每人請投我們一票。」大夥兒到了寧夏夜市，現場擠得水洩不通，李銘順、李國煌向每一攤的小販親切打招呼，攤商們驚喜不已，大讚「超級親民」，沿路上也遇到很多在台灣的星馬粉絲，被要求簽名、合照幾乎有求必應，粉絲感動表示：「平常在馬來西亞都見不到，居然在台灣夜市遇到了。」林毓家、方甯則有許多年輕觀眾包圍，他們也親切發送傳單，和粉絲親切玩自拍，連導演張清峰的有親友團，特地跑來寧夏夜市為他加油打氣，劇組多次被粉絲包圍、無法前進，人氣超旺。《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷、痛風、高血壓被迫退休的攝影師永助（李銘順飾），太過囉唆無法和家人和睦相處，因就學問題和兒子賭氣，兩人決定拍影片較量，他拉著在家沒有地位的藥場老闆好友祥林（許效舜飾）和一直無法當導演的萬年副導楚生（李國煌飾），3個對當下充滿不平的歐吉桑，計畫殺入直播界當網紅，讓現代年輕人重視歐吉桑的存在價值，卻鬧出一連串笑話，後來雖然意外翻紅，卻又陷入失和危機，過程一再翻轉，將於4月10日正式在全台上映。