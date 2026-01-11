我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許效舜（如圖）透露最後一次見到曹西平是兩年前有一起上節目，雖然平時私下沒有聯絡，但一見面仍像是家人一樣。（圖／記者嚴俊強攝影）

男星曹西平去年12月29日過世，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy處理，昨（10）日起靈堂開放弔唁，今日第2天佩甄、許效舜陸續前來致意，許效舜回憶起兩人過去常在後台聊天，得知曹西平猝逝的消息，讓他數度哽咽，感慨：「太突然了！」看到昔日互動的VCR畫面，忍不住邊看邊流眼淚。許效舜與曹西平認識近40年，對方突然猝逝讓他直呼捨不得，受訪時更數度哽咽，透露兩人過去在後台常聊天，彼此有說不完的故事。許效舜透露曹西平是很節儉的人，有很多地方值得學習，他向對方說：「你是我唸書那年代，很會跳舞、唱歌，很有能量的人，我說你不會走，你會一直在那地方五光十色。」許效舜接連送走好友坣娜、曹西平，讓他不禁感慨「這一年太突然了」，晚上看著以前的VCR，看到有趣畫面都會忍不住邊看邊流眼淚。許效舜直言其實藝人蠻辛苦的，將一生最好看、最棒的一面淋漓盡致呈現，然後就走了。最後一次看到曹西平，許效舜透露兩年前有一起上節目，雖然平時私下沒有聯絡，但一見面仍像是家人一樣，許效舜說：「今天真的是萬般不捨，他是開心的人，希望他開心的去到他想去的地方。」