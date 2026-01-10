我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（前排左）過去曾在節目《康熙來了》中送一件紅色皮衣給陳漢典（前排右），當時他表示，因為漢典常常模仿他，所以要送一件好一點的皮衣給他，當時現場來賓都驚呼，是真皮的高級品。（圖／翻攝自我愛貓大＠YT）

▲曹西平（後）過去曾在節目《康熙來了》送一件紅色皮衣給陳漢典（前），當時他表示，因為漢典常常模仿他，所以要送一件好一點的皮衣給他，還特別為他穿上。（圖／翻攝自我愛貓大＠YT）

藝人陳漢典今（10）日出席《黑白大廚》在台北101舉辦的「胡蘿蔔料理地獄」宣傳活動，除了分享對料理的看法，現場也談及已故演藝圈前輩曹西平。回憶起過去兩人互動的點滴，陳漢典提及曹西平（四哥）曾在節目上贈送他一件珍貴的紅色真皮外套，讓他至今難忘，他在受訪時表示：「感謝曹大哥對我的照顧，他是我心中永遠的偶像。」回顧這段演藝圈的溫暖往事，曹西平過去在錄製經典綜藝節目《康熙來了》時，曾特地準備了一件鮮紅色的皮衣要送給陳漢典。當時曹西平在節目中表示，因為看到漢典經常模仿他，為了讓後輩在表演時能有更好的行頭，決定送一件「好一點」的皮衣給他。當時曹西平還從一個精緻的編織手提袋裡拿出這件紅色皮衣，這是他特別從衣櫃裡挑選的寶物，皮衣一拿出來，現場來賓與主持人小S、蔡康永都忍不住驚呼，認證這是一件真皮的高級品，足見曹西平對後輩的提攜與疼愛。當時曹西平甚至親自幫陳漢典穿上這件外套，陳漢典一穿上皮衣就馬上跳起曹西平的招牌曲〈熱情的姑娘〉。兩人互動的畫面既好笑又溫馨。現在斯人已逝，皮衣是陳漢典珍藏的寶物，也承載了曹西平對後輩的關愛。曹西平靈堂現已開放弔唁，1月27日也將舉辦追思會，陳漢典表示，很感謝曹西平帶給世界的美好，還有對他的照顧，如果時間方便的話，一定會去致意，「曹大哥就是天生的藝人，很懷念他帶給大家的美好。」