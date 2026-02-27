我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「AcQUA源少年」成員林毓家（右）在新片《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順飾演父子。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李銘順、張詩盈（右）在新片《NO GOOD！歐吉桑》第一次合作，兩人合作得很開心。（圖／萬騰文化創意提供）

春季強檔熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集合三大金獎巨星李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事，由導演張清峰執導，日前推出前導預告之後，網友狂讚：「這組合太炸了」、「令人期待」、「超好笑！」片中探討父子世代隔閡，李銘順表示，自己允許11歲的獨子有祕密，但如果是成長過程中遇到挫折或是不開心，希望兒子能分享祕密，讓大人幫忙解決。現實生活中，李銘順與范文芳育有11歲兒子Zed，一家三口幸福甜蜜。身為父親的他也會遇到兒子隱瞞祕密的時候，他選擇讓兒子保有自己的秘密，「但是在某些事情上，比如說兒子在成長的過程中的碰到挫折或是不開心，我就會希望兒子可以跟我分享祕密，讓我們這些大人來引導他，教他如何舒壓，或是協助解除心理上的不開心，我覺得這是很重要的，我可以讓他自己有祕密，絕對可以的，每一個人一定有祕密的。」李銘順在《NO GOOD！歐吉桑》中扮演因腰傷退休的攝影師永助，永遠看不慣00後年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，在家中整天與「AcQUA源少年」成員林毓家飾演的兒子吵翻天，父子間爭執不斷，討厭老了就被看不起的感受，就連張詩盈飾演的老婆也沒轍，李銘順坦言：「我覺得他是一個內耗型爸爸，就是什麼事情都要管，什麼事情都要以他的角度、以他的想法去執行，這個是我最不想當的那種爸爸。」林毓家和同門師兄李銘順在《NO GOOD！歐吉桑》飾演父子，片中兩人在家裡時常吵個沒完，兒子眼中的父親倚老賣老、愛下指導棋，又固執無法溝通，老是喜歡問東問西，說不過就開始大小聲「蛤！蛤！蛤！」令人發瘋，兩人在片中有精彩的一分鐘連珠砲大吵架，令人拍案叫絕，另有一場父子大和解，讓人見到動人的父子情。《NO GOOD！歐吉桑》直戳中年男人的真實寫照，其中一大難題就是面對正值青春期的孩子，這也是一般家庭真實發生的情況。李銘順認為青春期的孩子有理想、有想法，帶有一些叛逆，有自己的想法，一定要走自己的路，「我也會希望未來我的孩子是像他這樣，有理想的，我一定會支持他，但偏偏片中的爸爸會跟兒子作對！」李銘順坦言，當時吵架戲還滿激烈的，真的被林毓家逼到很不爽，「我覺得有達到彼此不爽彼此的程度，再加上有挑戰彼此的感覺！」對於同門師弟林毓家，他讚譽有加，「我一直都覺得毓家是很有表演天賦的年輕人，也希望在未來可以看到他有好的發展。」在《NO GOOD！歐吉桑》中，李銘順精準詮釋傳統家庭父親的面貌—無法控制脾氣、拉不下臉與下一代溝通，他形容完全是個「內耗型爸爸」，在家中不斷釋出負能量，因此與老婆、兒子、女兒有摩擦也不意外。李銘順認為本質上這個角色仍是個負責任的父親，「只是有時候負責任過頭之後，就是內耗了，所以我覺得每一個爸爸都要自己去拿捏最適合的平衡點。」這也是他願意接演的原因，希望觀眾看完會有共鳴，帶來一些啟發。電影《NO GOOD！歐吉桑》將在4月10日全台上映。