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7-11雞排買2送1、清明連假思樂冰買1送1

▲4月1日至4月6日7-11思樂冰全品項買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）

下午快取貨！7-11指定時段領包裹送買一送一券

▲7-11活動期間指定時段取件，送熱門商品買一送一券。（圖／業者提供）

精品濃醇摩卡登場！微醺組搭黑牌威士忌139元

▲精品濃醇摩卡「1+1微醺組合」139元，包含Johnnie Walker黑牌威士忌50ml迷你酒。（圖／業者提供）

全家新品報到！燕麥飯23元、燕麥綠豆湯59元

▲全家攜手穀物品牌桂格，推出Q彈燕麥飯23元、燕麥綠豆湯59元。（圖／業者提供）

月底省錢不用吃土，可以爽吃比臉大雞排！另外領包裹別太早或太晚，每天下午1時至4時指定時段取件，加送炸雞球、烤雞翅、青梅冰茶買一送一優惠券。7-11與連鎖便當品牌「𡘙師傅」合作，獨家開發「大大大雞排」，每份售價99元。，雖然比不上鹹酥雞攤現炸口感，但在家簡單加熱就能隨時開吃解嘴饞。迎接清明連假，，滿1711元再送OPENPOINT點數150點（1點折抵1元、每會員限3次）。寄件取貨也有好康，4月1日至4月14日期間，到7-11使用交貨便寄件，可用29元選購思樂冰、霜淇淋或酷聖霜。◾4月1日至4月7日：御料小館香辣炸雞球（原價45元）買1送1券◾4月8日至4月14日：御料小館紐奧良烤雞翅（原價59元）買1送1券◾4月15日至4月28日：CITY TEA青梅冰茶（原價60元）買1送1券看好「微醺咖啡」成為新一波市場趨勢，，搭配Johnnie Walker黑牌威士忌（50ml迷你酒），消費者可依個人喜好自行調配。健康飲食已是全齡消費趨勢，全家便利商店「健康志向」4月1日起擴大「纖食應援」產品線陣容，攜手桂格展開聯名合作，首波開賣「Q彈燕麥飯」23元，選用桂格燕麥與白米同煮，拆袋加熱就能吃，滿足外食族主食需求之外，也減輕小家庭煮整鍋飯的備餐負擔。另一款新品「燕麥綠豆湯」則於4月8日上市，湯料高達55%為桂格燕麥，並以海藻糖取代部分砂糖，打造兼顧風味與營養的台式美味，適合作為點心或晚間輕食選擇，售價59元。