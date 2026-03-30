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▲大眾運輸資訊。（圖／高市府教育局提供）

▲機動交通管制範圍。（圖／高市府教育局提供）

▲周邊汽車停車場。（圖／高市府教育局提供）

▲周邊機車臨時停車場。（圖／高市府教育局提供）

▲停車轉乘指南。（圖／高市府教育局提供）

由高雄市政府主辦的「2026高雄兒童節」將於4月3日至4月6日在衛武營盛大舉行。今年以「恐龍酷樂園」為主題，今年最大亮點為日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，結合恐龍舞台秀、互動體驗與科普教育，打造沉浸式恐龍主題活動。高市府教育局提醒，活動周邊車位有限，呼籲民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸前往。活動期間，衛武營公園也將打造充滿史前氛圍的 「恐龍大草原」，設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，讓民眾彷彿走進史前世界，與恐龍合影打卡。此外，現場也規劃「化石體驗區」，透過化石挖掘池讓孩子化身小小考古學家，在體驗中認識古生物與自然科學知識，另也推出「小恐龍探險家」，邀請大小朋友變身參與恐龍主題趣味闖關與互動遊戲，在草地上盡情奔跑放電；同時還有超過100攤的恐龍主題市集，集結美食、文創與親子商品，打造充滿歡樂氣氛的兒童節嘉年華。為維護活動安全與交通順暢，呼籲民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸前往，捷運衛武營站6號出口步行即可抵達會場，最為便利；活動期間周邊將實施機動交通管制；若是開車前往，周邊提供收費汽車停車，包含衛武營都會公園北區停車場、衛武營地下停車場、衛武營東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場。另外，鳳山區忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中，提供免費機車停車場。高市府教育局提醒，民眾提前規劃交通方式，並遵守現場指引，共同維護活動秩序與安全。