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「Big Surprise！驚嘆號小島！」兒童節限定活動，4月3日至6日在駁二登場。除了在駁二藝術特區哈瑪星鐵道旁的草地上，推出可愛療癒的大型裝置，包括機器人、禮物盒、大迷宮等，活動也結合創意故事、互動藝術與任務體驗，打造一座只有孩子才能看見的「驚嘆號小島！」。高市府文化局局長王文翠表示，駁二特別於兒童節推出一系列發揮「想像力」的體驗活動，透過故事情境與互動設計，將藝術教育變身為一場實境冒險，讓孩子們在草地上奔跑、探索遊戲中培養觀察與創造力，家長們也可以透過與孩子共遊的視角，重新啟動對世界的好奇與熱情。本次兒童節限定活動由駁二攜手親子企劃品牌「小森活」共同打造，以仰賴想像力運作的「驚嘆號小島」為故事場景，設計六大冒險任務：大型互動迷宮「奇幻迷宮島」、繽紛夜光派對「宇宙星球島」、創意造飛機的「天空飛行島」、拼貼組裝的「機器實驗島」及展現個人風格的「驚嘆時尚島」。孩子們將在遊戲中蒐集象徵想像力的金、銀、銅三種驚嘆號，為失去能量的「驚嘆機器人」充電，當巨大的機器人充飽了「想像力」能量而甦醒，將觸發啟動神祕裝置驚喜！此外，「故事童樂島」舞台也規劃豐富精彩且免費參與的表演節目，除了邀請BUNNY2親子MusicLab帶來「青蛙王子x舒伯特」音樂故事劇場，更有多場親子一同歡唱的草地音樂童樂會。同時，親子主題市集「好吃好喝島」集結多元餐飲與風格品牌，吃喝玩樂一站搞定。「Big Surprise！驚嘆號小島！」將於4月3日至6日上午10點至下午5點舉行，冒險任務採售票參與，更多活動詳情請至駁二藝術特區官網查詢。