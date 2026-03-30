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▲運彩公會理事長何昱奇贈球馳援外，當下還加碼允諾，球隊在太陽盃羽球賽中拿冠軍，再贈6萬獎金，讓球員興奮歡呼。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.30)

▲立委廖偉翔攜手運彩公會理事長何昱奇，今日前往萬和國中捐贈5大箱1800顆羽球馳援。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.30)

隨著全球通膨推升羽球價格高漲，有羽球國手搖籃稱譽的台中萬和國中羽球隊，面臨日常訓練用球捉襟見肘的「球荒」困境。事為立法委員廖偉翔知悉，攜手運彩公會理事長何昱奇，今日聯手捐贈5大箱1800顆羽球馳援。何昱奇當下再加碼，下月初登場的台中太陽盃羽球賽，男、女球隊若拿下冠軍，各贈6萬獎金，鼓勵球員全力以赴。今日在萬和國中舉辦的贈球儀式，立法院副院長江啟臣特別到場關切，與地方各界共同見證這場及時雨的物資挹注。此外，校長周鳳珠、家長會長陳鵬元、市議員劉士州、羽球委員會主委謝震頴、總幹事廖進隆與南屯區長林秋萬等人也到場支持。萬和國中是台中重點發展羽球學校，長期以來被譽為「羽球國中搖籃」。這支台中最強勁的球隊，憑藉紮實訓練與實力，近期才在全國羽球團體錦標賽中勇奪國中男子組金牌。然而，在輝煌成績背後，球隊卻因羽球價格飆漲面臨「球荒」。此事為立委廖偉翔獲悉，緊急牽線運彩公會理事長何昱奇，促成今日贈球佳話。立委廖偉翔表示，隨著物價上漲，近年來羽球越來越貴，單顆球的價格已相當於一個便當，如果是高品質的比賽球更是雙倍價。面對每日動輒數千元的耗材開支，對學校球隊、家長與同學都形成極大壓力。為協助萬和國中球隊解決燃眉之急，特別媒合運彩公會捐贈五大箱、共1800顆的比賽用專業羽球，總價值約20萬元，期盼為基層體育發展盡一份心力。運彩公會理事長何昱奇表示，因為羽球價格飆漲，不少國小已發出「球荒」告急訊息，近一年來，運彩公會前後已捐贈羽球給十餘所國小，萬和國中是第一所獲贈羽球的國中，期待透過實質資源挹注，讓球隊在良好的環境中訓練成長，未來才有機會站上國際舞台。他強調，此次捐贈不僅是物資支持，更希望帶動社會更多力量關注學校體育，形成正向循環。此外，羽球運動講求技巧、速度與反應能力，特別適合亞洲體型發展，且被多項研究指出為促進身心健康的優質運動，具備高度推廣價值。這批高階比賽用羽球將讓選手在專業環境下練球，唯有安心備戰，才能在賽場上發揮實力。何昱奇指出，台中太陽盃羽球賽預計四月3日登場，預計將吸引來自全台超過千組選手報名參賽。為鼓勵萬和國中球隊全力以赴，「男女球隊，只要拿冠軍，就致贈6萬元獎金，合計12萬元」，當場引起萬和國中球隊歡呼。萬和國中校長周鳳珠指出，學校一向重視全人發展，除了教練團的專業指導，更感謝各界資源注入。目前學校採取雙軌策略，除了民間支持耗材，也成功向教育局與運動部爭取到百萬級經費，正著手將體適能教室改建為專業重訓器材室，並翻新田徑場與燈光設備，讓選手獲得現代科學的訓練支持。萬和國中總教練鄭富寶說明，羽球的穩定度及飛行速度對控球訓練至關重要，高品質的羽球能有效提升選手的基本功力與技術。萬和國中羽球隊已順利晉級全中運前八強，即將於4月19日出賽爭取獎牌，有了這批物資助陣，球隊在練球時更有底氣。