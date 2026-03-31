天氣逐漸回暖，昨（30）日氣象署更發表今年首個高溫特報，擾人的蚊蟲也漸漸出現，有民眾想在美式賣場好市多Costco購買捕蚊燈，讓家中的蚊子絕跡，這位民眾在好市多看到兩款捕蚊燈，一款是SABA 20W橫式捕蚊燈，售價999元，另一款則是勳風15W直式捕蚊燈，售價749元，不知道哪一個好用。對此，有內行網友表示，捕蚊燈的瓦數不是最關鍵的，而是要掛在進門處、燈管也要記得更換，若再加上誘蚊香氣，效果更佳。
好市多2款捕蚊燈哪個好？都有人推薦
原PO在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，自己想要購買捕蚊燈，不知道哪一款的效果好、又耐用？原PO貼出兩款捕蚊燈的照片，一款是是SABA 20W橫式捕蚊燈，售價999元，另一款則是勳風15W直式捕蚊燈，售價749元，兩款都是電擊式的捕蚊燈，不過瓦數有差。
貼文一出，兩款都有人推薦，「我覺得勳風電擊式的挺好用的」、「勳風唯一正解」、「勳風這台我用了6年還沒壞」、「我推SABA不只電蚊子，果蠅也很有感！要放在它是主要光源的地方是重點」、「我有買SABA夏天晚上在戶外放在旁邊，劈裡啪啦響個不停，整籃的蚊子」、「Saba好用，懶人+1，因為他有遙控器，還可以定時關，買了才發現。」
捕蚊燈掛門邊 加上誘蚊氣味更有效
不過也有人都不推薦，「買過直立式的，就是藍色霓虹燈，應該是蚊子的燈塔、昆蟲界的貴人，照明用的，然後沒了」、「勳風買一年後就掛了」、「SABA超沒用⋯，放在室內一個星期抓不到一隻，最後還是靠手持式的電蚊拍打趴天下無敵手」。有內行人指出，捕蚊燈的瓦數不是重點，而是要把捕蚊燈掛在進門處，並且每用一年多就要更換燈泡，「旁邊一定要放個保特瓶蓋裝滿雪芙蘭滋養霜，用吹風機吹一下，讓二氧化碳充滿捕蚊燈附近，蚊子才會去」。
不過也有其他人建議購買其他品牌，「寧願多花錢去外面買安寶」、「電蚊拍最好用，蚊蟲、小蟑螂、小果蠅，就連廚房的螞蟻都能電死，省了螞蟻殺蟲劑的錢了，我們買了快3年了，都還沒壞」。昆蟲學系教授杜武俊也分享自製捕蚊器，準備2個寶特瓶，將寶特瓶上半部的半圓形部分切下，再用黑色膠帶貼滿半圓形，把黑色紙捲成圓柱狀，套住瓶口，將圓柱紙和瓶口交接處用膠帶黏好，裁下另一個寶特瓶的瓶身，套在切下半圓形瓶口的瓶身上、延長寶特瓶，把半圓形部分倒蓋在寶特瓶上，就完成捕蚊器了，也可以在瓶身內倒入清水、蜂蜜水，引誘蚊子進入。
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原PO在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，自己想要購買捕蚊燈，不知道哪一款的效果好、又耐用？原PO貼出兩款捕蚊燈的照片，一款是是SABA 20W橫式捕蚊燈，售價999元，另一款則是勳風15W直式捕蚊燈，售價749元，兩款都是電擊式的捕蚊燈，不過瓦數有差。
貼文一出，兩款都有人推薦，「我覺得勳風電擊式的挺好用的」、「勳風唯一正解」、「勳風這台我用了6年還沒壞」、「我推SABA不只電蚊子，果蠅也很有感！要放在它是主要光源的地方是重點」、「我有買SABA夏天晚上在戶外放在旁邊，劈裡啪啦響個不停，整籃的蚊子」、「Saba好用，懶人+1，因為他有遙控器，還可以定時關，買了才發現。」
不過也有人都不推薦，「買過直立式的，就是藍色霓虹燈，應該是蚊子的燈塔、昆蟲界的貴人，照明用的，然後沒了」、「勳風買一年後就掛了」、「SABA超沒用⋯，放在室內一個星期抓不到一隻，最後還是靠手持式的電蚊拍打趴天下無敵手」。有內行人指出，捕蚊燈的瓦數不是重點，而是要把捕蚊燈掛在進門處，並且每用一年多就要更換燈泡，「旁邊一定要放個保特瓶蓋裝滿雪芙蘭滋養霜，用吹風機吹一下，讓二氧化碳充滿捕蚊燈附近，蚊子才會去」。
不過也有其他人建議購買其他品牌，「寧願多花錢去外面買安寶」、「電蚊拍最好用，蚊蟲、小蟑螂、小果蠅，就連廚房的螞蟻都能電死，省了螞蟻殺蟲劑的錢了，我們買了快3年了，都還沒壞」。昆蟲學系教授杜武俊也分享自製捕蚊器，準備2個寶特瓶，將寶特瓶上半部的半圓形部分切下，再用黑色膠帶貼滿半圓形，把黑色紙捲成圓柱狀，套住瓶口，將圓柱紙和瓶口交接處用膠帶黏好，裁下另一個寶特瓶的瓶身，套在切下半圓形瓶口的瓶身上、延長寶特瓶，把半圓形部分倒蓋在寶特瓶上，就完成捕蚊器了，也可以在瓶身內倒入清水、蜂蜜水，引誘蚊子進入。